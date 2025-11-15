Hà Nội

Hot girl Thanh Mèo gây chú ý khi chia sẻ ‘cai spa’ thành công

Cộng đồng trẻ

Hot girl Thanh Mèo gây chú ý khi chia sẻ ‘cai spa’ thành công

Trong một bài đăng, Thanh Mèo chia sẻ bí quyết chăm sóc da khi không còn đến spa, cô còn tiết lộ từng bỏ cả tỷ đồng mỗi năm để làm đẹp.

Trầm Phương
Trong một loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Thanh Mèo đã thẳng thắn nhắc đến việc cô từng là một tín đồ của các liệu trình làm đẹp tại spa. (Ảnh: @thanhmeo.18)
Theo đó, cô chia sẻ từng đến các trung tâm làm việc với tần suất dày đặc: "Cai spa thành công sau khi chỉ ghé 1 tối/năm - đi làm da 3-5 lần mỗi tuần - được tư vấn các loại làm đẹp căng da trẻ hóa da các thứ chích 2-3 lần dưỡng chất mỗi tuần thì da mới đẹp. Cứ ngưng là da sạm - nổi mụn - mặt ko thể hết thâm dù làm rất nhiều." (Ảnh: @thanhmeo.18)
Hiện tại, cô tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong. "Sau khi quyết tâm ngủ sớm - dậy sớm, nuôi dưỡng nội tâm bên trong, da tự cân bằng, ko bị kích ứng linh tinh, phải nói là đẹp hơn x10 dù gần 1 năm ko đi chăm sóc da." (Ảnh: @thanhmeo.18)
Bằng cách điều chỉnh lối sống, ưu tiên giấc ngủ và sức khỏe tinh thần, làn da của cô nàng đã tự điều chỉnh và trở nên đẹp hơn một cách tự nhiên. Hình ảnh mặt mộc của Thanh Mèo cho thấy một làn da căng mịn, đều màu và không còn dấu hiệu của mụn hay kích ứng. (Ảnh: @thanhmeo.18)
Lời chia sẻ của cô đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là những người đang phụ thuộc quá nhiều vào các liệu pháp làm đẹp tốn kém. (Ảnh: FBNV)
Thanh Mèo đã chứng minh rằng vẻ đẹp bền vững nhất đến từ một lối sống lành mạnh, cân bằng từ bên trong. (Ảnh: FBNV)
Thời gian gần đây, nàng hot girl cũng không ngần ngại chia sẻ những hình ảnh ít son phấn hay trang điểm đậm, thay vào đó là những khoảnh khắc nhẹ nhàng, diện các trang phục đơn giản. (Ảnh: FBNV)
Thanh Mèo được biết đến với vai trò là người mẫu ảnh và Tiktoker nhờ gương mặt xinh xắn, làn da mịn màng và vóc dáng cân đối. (Ảnh: FBNV)
Nhiều clip của cô nàng đều nhận được lượt xem “khủng” cả chục triệu view nhờ sở hữu body cuốn hút cùng những màn biến hình ấn tượng. (Ảnh: FBNV)
Cô theo đuổi phong cách gợi cảm, sành điệu nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, đáng yêu. (Ảnh: FBNV)
#Thanh Mèo #làm đẹp #chăm sóc da #sức khỏe #lối sống #tiktoker thanh mèo

