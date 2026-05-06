Vì sao Công ty CP Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị và loạt phòng khám bị xử phạt?

Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị phạt nặng

Ngày 5/5, Sở Y tế TP HCM vừa công khai các quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược- mỹ phẩm, trong đó có Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (222-224 Trần Hưng Đạo, Khu phố 10, phường Cầu Ông Lãnh) bị xử phạt nặng do mắc loạt sai phạm nghiêm trọng.

​​Cụ thể, hành vi thứ nhất, cơ sở này kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật (3 sản phẩm mỹ phẩm a3 Athree Cosmetic Niacinamide Peptide Cream; a3 Athree Cosmetic Bio Placenta Solution; a3 Athree Cosmetic Amelie Essence);

Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị.

Hành vi thứ 2, thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

Hành vi thứ 3, sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị xử phạt.

Với loạt sai phạm trên, Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị xử phạt 95 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm; Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa nhập khẩu; buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm, buộc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa có nhãn vi phạm trong trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa đối với sản phẩm a3 Athree Cosmetic Amelie Essence; Và phải nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Xử phạt nhà thuốc bán thuốc kê đơn không đơn

Trong danh sách xử phạt lần này, nhiều nhà thuốc khác cũng bị xử lý nghiêm. Cụ thể, Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh (tại số 11/1A Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, TP HCM) bị phạt với tổng số tiền phạt lên tới 49 triệu đồng do mắc các sai phạm:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Thay đổi vị trí cơ sở bán lẻ thuốc tại cùng địa điểm kinh doanh hoặc mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc hoặc sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc mà cơ sở bán lẻ thuốc không báo cáo về sự thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật;

Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;

Sở Y tế TP HCM công khai quyết định xử phạt đối với Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh.

Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không phải đăng ký trước khi lưu hành;

Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật;

Ngoài phạt tiền, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Ngọc Minh còn bị đình chỉ hoạt động của Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh trong thời gian 02 tháng;

Liên quan đến vụ việc, bà Đồng Thị Kim Hiếu của Nhà thuốc Ngọc Minh cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược số 9719/CCHN-DSYT-ĐNAI ngày 14/1/2025 do Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cấp cho bà này; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc Bisoprolol Viatris 5 mg (90 viên/hộp) số lô 8185352, HSD 05/2026 không có số đăng ký lưu hành.

Một trường hợp khác là Nhà thuốc Thái Minh (địa chỉ số 168 Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội) bị xử phạt hành chính với số tiền 32,5 triệu đồng. Các vi phạm cụ thể tại đây bao gồm: không thực hiện đúng quy định về bảo quản khi không cách ly các loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thuốc đã hết hạn sử dụng hoặc thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm quy định về bán lẻ dược phẩm khi tự ý bán thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc...

Việc quyết liệt xử lý các cơ sở này nằm trong kế hoạch tăng cường hậu kiểm của Sở Y tế TP HCM nhằm chấn chỉnh tình trạng coi thường quy định pháp luật và sức khỏe người tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm.

