Cổ phiếu một công ty cầm đồ Thái Lan tụt giá 60%, nhà đầu tư thiệt hại nặng

Công ty tài chính hàng đầu Thái Lan Srisawad Finance PCL đang chìm trong khủng hoảng khi cổ phiếu sụt giảm thảm hại 60% từ năm 2023 đến tháng 8/2025. Từ mức đỉnh 41.000 THB (2023), giá cổ phiếu hiện chỉ còn 22.000 THB khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

Nguyên nhân chính đến từ đòn giáng kép: Chính sách siết lãi suất của chính phủ Thái Lan khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Quy định trần lãi suất cho vay xe máy 23% (giảm 7% so trước) đã "cắt đứt" nguồn thu chính của SAWAD - doanh thu quý đầu 2025 chỉ đạt 3.712 tỷ THB giảm 11% so cùng kỳ 2023.

Song song đó, gánh nặng nợ công ty tăng vọt khi nợ dài hạn bùng nổ 117% trong 3 năm. Chi phí lãi vay "nuốt trọn" lợi nhuận, đẩy tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu lên mức báo động **173.6%**.

Giới phân tích đặc biệt lo ngại chiến lược "tăng trưởng nóng" trong mảng cho vay xe máy. Dư nợ lĩnh vực này tăng 300% chỉ trong năm 2023, kéo theo dự báo nợ xấu sẽ tăng lên 4% vào cuối 2025. Tỷ lệ an toàn vốn (RAC) của công ty cũng lao dốc từ 48.4% (2022) xuống 28.5% dưới ngưỡng an toàn.

Dù cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn giá trị nội tại, giới đầu tư được khuyến cáo thận trọng trước nguy cơ vỡ trận nếu công ty không cải tổ.

Triển vọng phục hồi phụ thuộc vào khả năng cắt giảm nợ và tái cấu trúc danh mục cho vay của SAWAD trong bối cảnh thị trường Thái Lan tiếp tục bất ổn.