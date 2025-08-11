Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Cổ phiếu một công ty cầm đồ Thái Lan tụt giá 60%, nhà đầu tư thiệt hại nặng

Công ty tài chính hàng đầu Thái Lan Srisawad Finance PCL đang chìm trong khủng hoảng khi cổ phiếu sụt giảm thảm hại 60% từ năm 2023 đến tháng 8/2025. 

Trường Hân t/h

Công ty tài chính hàng đầu Thái Lan Srisawad Finance PCL đang chìm trong khủng hoảng khi cổ phiếu sụt giảm thảm hại 60% từ năm 2023 đến tháng 8/2025. Từ mức đỉnh 41.000 THB (2023), giá cổ phiếu hiện chỉ còn 22.000 THB khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng nề.

1280x1280-43.png

Nguyên nhân chính đến từ đòn giáng kép: Chính sách siết lãi suất của chính phủ Thái Lan khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Quy định trần lãi suất cho vay xe máy 23% (giảm 7% so trước) đã "cắt đứt" nguồn thu chính của SAWAD - doanh thu quý đầu 2025 chỉ đạt 3.712 tỷ THB giảm 11% so cùng kỳ 2023.

Song song đó, gánh nặng nợ công ty tăng vọt khi nợ dài hạn bùng nổ 117% trong 3 năm. Chi phí lãi vay "nuốt trọn" lợi nhuận, đẩy tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu lên mức báo động **173.6%**.

1280x1280-44.png

Giới phân tích đặc biệt lo ngại chiến lược "tăng trưởng nóng" trong mảng cho vay xe máy. Dư nợ lĩnh vực này tăng 300% chỉ trong năm 2023, kéo theo dự báo nợ xấu sẽ tăng lên 4% vào cuối 2025. Tỷ lệ an toàn vốn (RAC) của công ty cũng lao dốc từ 48.4% (2022) xuống 28.5% dưới ngưỡng an toàn.

1280x1280-45.png

Dù cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn giá trị nội tại, giới đầu tư được khuyến cáo thận trọng trước nguy cơ vỡ trận nếu công ty không cải tổ.

Triển vọng phục hồi phụ thuộc vào khả năng cắt giảm nợ và tái cấu trúc danh mục cho vay của SAWAD trong bối cảnh thị trường Thái Lan tiếp tục bất ổn.

#Srisawad Finance #cổ phiếu giảm #Thái Lan #nợ xấu #thị trường tài chính #đầu tư Thái Lan

Bài liên quan

Đời sống

Khi đồng tiền có thể làm lung lay mái ấm

Không ít gia đình đổ vỡ vì áp lực trả nợ, nhưng cũng có gia đình vượt qua nhờ sự đồng lòng. Tiền bạc không xấu mà quan trọng là cách chúng ta sử dụng nó.

Trong đời sống hiện đại, ít ai không dính đến nợ. Có người vay tiền mua nhà, mua xe, người khác mượn vốn làm ăn, đầu tư kinh doanh. Thậm chí, nhiều gia đình trẻ chấp nhận vay ngân hàng, trả góp để có cuộc sống tiện nghi hơn. Khi đồng tiền trở thành công cụ để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp, nó cũng vô tình biến thành bóng đen phủ lên mái ấm, nếu không được quản lý khéo léo.

4.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Số hóa

Ứng dụng giả “Dịch vụ công” khiến người dùng gánh nợ trăm triệu

Các đối tượng giả danh công an, thao túng người dân cài ứng dụng “Dịch vụ công” giả để đánh cắp dữ liệu, vay tiền trái phép, gây nợ xấu lên tới 100 triệu đồng.

Trong khi người dân cả nước đang được khuyến khích thực hiện định danh điện tử để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện hơn, thì các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng biến đây thành “mồi câu” mới. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan chức năng và sự thiếu cảnh giác của người dân, chúng tung ra hàng loạt ứng dụng giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Mạo danh công an, ép tải ứng dụng để... "giúp định danh"

Xem chi tiết

Kinh doanh

Ngân hàng Việt Á báo lãi tăng, nợ có khả năng mất vốn chiếm 476,5 tỷ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, VietABank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 714 tỷ đồng, tăng 27%.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, HoSE: VAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 361 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần, doanh thu ngoại hối và cắt giảm chi phí hoạt động.

Trong quý 2, thu nhập lãi thuần đạt 542 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận doanh thu 9,5 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Ngân hàng cho biết đã tận dụng tốt các đợt biến động tỷ giá và mở rộng hoạt động giao dịch ngoại tệ. Ngoài ra, trong kỳ cũng ghi nhận lợi nhuận từ cổ tức của một số khoản đầu tư góp vốn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8: Lập đỉnh mới?

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thế giới được dự đoán tiếp tục tăng, trong bối cảnh thị trường chờ loạt dữ liệu lạm phát và sức khỏe tiêu dùng Mỹ tuần tới.

Giá xăng hôm nay 17/7: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 10/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 10/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.