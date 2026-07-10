Có nên mua ghế trẻ em trên ôtô đã qua sử dụng "giá mềm"?

Giá một chiếc ghế ngồi ôtô cho trẻ em mới có thể lên tới cả chục triệu đồng, điều này khiến không ít phụ huynh tìm đến thị trường đồ cũ dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Video: Gia tăng nhu cầu mua ghế ôtô trẻ em (Theo: VTV24)

Việc chi ra từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho một chiếc ghế ngồi ôtô của trẻ em, món đồ vốn chỉ được sử dụng trong vài năm ngắn ngủi khiến thị trường đồ cũ trở thành lối đi tắt hấp dẫn cho nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, đằng sau bài toán tiết kiệm chi phí là một canh bạc lớn về độ an toàn, nơi những rủi ro cốt lõi hoàn toàn bị che lấp bởi vẻ ngoài bóng bẩy.

Mối nguy lớn nhất khi mua ghế cũ nằm ở tính "bất định" trong lịch sử sử dụng. Tương tự như mũ bảo hiểm, các vật liệu hấp thụ xung lực và cấu trúc khung bên trong ghế trẻ em chỉ được thiết kế để chịu lực một lần duy nhất. Khi xảy ra va chạm, kết cấu này sẽ bị tổn thương ở cấp độ vi mô để bảo vệ đứa trẻ.

Ghế ngồi ôtô cho trẻ em cũ trở thành lối đi tắt hấp dẫn cho nhiều phụ huynh.

Do đó, những người có kinh nghiệm mua bán xe cho rằng, một chiếc ghế nhìn qua có vẻ hoàn hảo, không một vết xước, vẫn có thể đã mất đi hoàn toàn khả năng bảo vệ nếu chiếc xe từng gặp tai nạn trước đó. Ngay cả khi "may mắn" né được những chiếc ghế từng va chạm, phụ huynh vẫn phải đối mặt với quy luật lão hóa tự nhiên của vật liệu như:

- Sự suy giảm chất lượng: Ghế ôtô luôn có hạn sử dụng (thường từ 6 đến 10 năm) do các bộ phận nhựa, dây đai và lớp đệm liên tục phải chịu dầm mưa dãi nắng, chịu nhiệt độ cao trong cabin. Sự mài mòn vô hình này khiến cấu trúc ghế giòn hơn và dễ nứt vỡ khi gặp sự cố.

- Sự hao hụt linh kiện: Ghế cũ thường bị thất lạc các chi tiết nhỏ như đệm lót chỉnh tư thế hoặc sách hướng dẫn. Thiếu đi những thành phần này, trẻ rất dễ bị ngồi sai tư thế, hoặc phụ huynh sẽ phải lắp đặt ghế theo cảm tính, điều tối kỵ trong an toàn giao thông.

Sự đánh đổi còn nằm ở khoảng cách công nghệ. Tiêu chuẩn an toàn không đứng yên mà liên tục được siết chặt. Lấy ví dụ tại Châu Âu, quy chuẩn i-Size (UN R129) nghiêm ngặt đã thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn R44/04 cũ nhờ việc bổ sung bài thử va chạm bên hông và phân loại ghế chính xác theo chiều cao thay vì cân nặng. Chọn một chiếc ghế đời cũ đồng nghĩa với việc phụ huynh đang tước đi của con mình những cải tiến bảo vệ tiên tiến nhất.

Ghế cũ không hẳn là một "bản án tử" cho sự an toàn nếu nó có nguồn gốc rõ ràng từ người thân, cam kết chưa từng va chạm, còn hạn sử dụng và đầy đủ phụ kiện. Nhưng nếu phải mua từ một người lạ trên mạng và đánh cược bằng những lời hứa hẹn cảm tính, thì khoản tiền tiết kiệm được chắc chắn không bao giờ xứng đáng với sự an nguy của con trẻ.