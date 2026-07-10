Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Có nên mua ghế trẻ em trên ôtô đã qua sử dụng "giá mềm"?

Giá một chiếc ghế ngồi ôtô cho trẻ em mới có thể lên tới cả chục triệu đồng, điều này khiến không ít phụ huynh tìm đến thị trường đồ cũ dù tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tâm Võ
Video: Gia tăng nhu cầu mua ghế ôtô trẻ em (Theo: VTV24)

Việc chi ra từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho một chiếc ghế ngồi ôtô của trẻ em, món đồ vốn chỉ được sử dụng trong vài năm ngắn ngủi khiến thị trường đồ cũ trở thành lối đi tắt hấp dẫn cho nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, đằng sau bài toán tiết kiệm chi phí là một canh bạc lớn về độ an toàn, nơi những rủi ro cốt lõi hoàn toàn bị che lấp bởi vẻ ngoài bóng bẩy.

Mối nguy lớn nhất khi mua ghế cũ nằm ở tính "bất định" trong lịch sử sử dụng. Tương tự như mũ bảo hiểm, các vật liệu hấp thụ xung lực và cấu trúc khung bên trong ghế trẻ em chỉ được thiết kế để chịu lực một lần duy nhất. Khi xảy ra va chạm, kết cấu này sẽ bị tổn thương ở cấp độ vi mô để bảo vệ đứa trẻ.

1-1358.jpg
Ghế ngồi ôtô cho trẻ em cũ trở thành lối đi tắt hấp dẫn cho nhiều phụ huynh.

Do đó, những người có kinh nghiệm mua bán xe cho rằng, một chiếc ghế nhìn qua có vẻ hoàn hảo, không một vết xước, vẫn có thể đã mất đi hoàn toàn khả năng bảo vệ nếu chiếc xe từng gặp tai nạn trước đó. Ngay cả khi "may mắn" né được những chiếc ghế từng va chạm, phụ huynh vẫn phải đối mặt với quy luật lão hóa tự nhiên của vật liệu như:

- Sự suy giảm chất lượng: Ghế ôtô luôn có hạn sử dụng (thường từ 6 đến 10 năm) do các bộ phận nhựa, dây đai và lớp đệm liên tục phải chịu dầm mưa dãi nắng, chịu nhiệt độ cao trong cabin. Sự mài mòn vô hình này khiến cấu trúc ghế giòn hơn và dễ nứt vỡ khi gặp sự cố.

- Sự hao hụt linh kiện: Ghế cũ thường bị thất lạc các chi tiết nhỏ như đệm lót chỉnh tư thế hoặc sách hướng dẫn. Thiếu đi những thành phần này, trẻ rất dễ bị ngồi sai tư thế, hoặc phụ huynh sẽ phải lắp đặt ghế theo cảm tính, điều tối kỵ trong an toàn giao thông.

Sự đánh đổi còn nằm ở khoảng cách công nghệ. Tiêu chuẩn an toàn không đứng yên mà liên tục được siết chặt. Lấy ví dụ tại Châu Âu, quy chuẩn i-Size (UN R129) nghiêm ngặt đã thay thế hoàn toàn tiêu chuẩn R44/04 cũ nhờ việc bổ sung bài thử va chạm bên hông và phân loại ghế chính xác theo chiều cao thay vì cân nặng. Chọn một chiếc ghế đời cũ đồng nghĩa với việc phụ huynh đang tước đi của con mình những cải tiến bảo vệ tiên tiến nhất.

Ghế cũ không hẳn là một "bản án tử" cho sự an toàn nếu nó có nguồn gốc rõ ràng từ người thân, cam kết chưa từng va chạm, còn hạn sử dụng và đầy đủ phụ kiện. Nhưng nếu phải mua từ một người lạ trên mạng và đánh cược bằng những lời hứa hẹn cảm tính, thì khoản tiền tiết kiệm được chắc chắn không bao giờ xứng đáng với sự an nguy của con trẻ.

#ghế ngồi ôtô cho trẻ em #ghế trẻ em trên ôtô cũ #ghế trẻ em trên ôtô đã qua sử dụng #ghế trẻ em #ô tô cũ #an toàn trẻ em

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Trẻ em ngồi ghế trước ôtô, tài xế có thể bị phạt tới 1 triệu đồng

Luật Trật tự ATGT đường bộ quy định trẻ em dưới 10 tuổi và 1,35m sẽ không được ngồi ghế trước ôtô và phải dùng thiết bị an toàn, có hiệu lực từ 1/1/2026. 

Video: Trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1m35 không được ngồi ghế phụ (Theo HTV).

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã thông tin chi tiết về quy định này. Theo đó, kể từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi được chở trên ôtô sẽ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Quy định này ngoại trừ các loại ôtô chỉ có một hàng ghế.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Tất tần tật về ghế trẻ em trên ôtô mà người dùng cần lưu ý

QCVN 123:2024 quy định ghế trẻ em trên ôtô từ 1/7/2026 tới đây: CRS và ECRS khác gì nhau, dùng loại nào đúng chuẩn và ảnh hưởng ra sao đến xe gia đình?

Từ ngày 1/7/2026 tới đây, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khi di chuyển bằng ôtô chính thức có hiệu lực tại Việt Nam. Theo đó, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m phải được trang bị thiết bị an toàn phù hợp khi ngồi trên xe.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn còn nhầm lẫn giữa các khái niệm như ghế trẻ em, CRS, ECRS hay ISOFIX. Trên thực tế, QCVN 123:2024 không chỉ đơn thuần yêu cầu lắp ghế trẻ em mà còn đưa ra những tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể đối với thiết bị bảo vệ trẻ em trên ôtô.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Audi triệu hồi gần 28.000 xe sang vì lỗi dây đai an toàn ở ghế trẻ em

Hãng xe sang Audi vừa phát đi thông tin triệu hồi quy mô lớn liên quan đến hệ thống dây đai an toàn trên hàng ghế sau, ảnh hưởng đến 27.768 xe đời 2025.

Video: Chi tiết mẫu xe sedan hạng sang Audi A5 thế hệ mới tại Việt Nam.

Theo tài liệu của Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), danh sách xe bị ảnh hưởng trải rộng trên nhiều dòng Audi, từ A5, S5, A6 đến các mẫu sử dụng hệ thống truyền động điện như A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron và SQ6 Sportback e-tron.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới