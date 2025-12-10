Hà Nội

Video

Cô gái suýt bị xe tải cán ở điểm mù, thoát chết nhờ cảnh sát

Nam cảnh sát đã kịp la lớn khi thấy cô gái đi xe điện sắp bị bánh xe tải cán qua người.

Trường Hân dịch

Đoạn video này được quay vào chiều ngày 1 tháng 12 tại Đồng Thành, An Huy, Trung Quốc, theo Newsflare.

Nguồn: Newsflare

Đoạn phim giám sát cho thấy một người phụ nữ đi xe đạp đi vào điểm mù của một chiếc xe tải đang quay đầu. Cô ngay lập tức bị đầu xe tải húc ngã, và bánh sau bên phải của xe tải suýt cán qua người cô.

Đúng lúc đó, một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đã hét lên ra hiệu cho tài xế xe tải dừng lại, đồng thời lao đến bánh sau bên phải của xe tải. Anh ta túm lấy tay người đi xe đạp điện bằng cả hai tay và dùng hết sức kéo cô đến nơi an toàn, cứu sống một mạng người.

Cảnh sát giao thông nhắc nhở mọi người tuân thủ luật lệ giao thông khi đi qua ngã tư, tránh xa điểm mù của xe tải và cùng nhau bảo vệ an toàn giao thông đường bộ.

#cảnh sát giao thông #điểm mù #xe tải #an toàn giao thông #cứu nguy hiểm #đồng thành

