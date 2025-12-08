Hà Nội

Video

Đám cưới hỗn loạn, cầm ghế đánh nhau vì thiếu món ăn tráng miệng

Các thành viên của cả hai gia đình ném ghế gây hỗn loạn trong tiệc cưới. Nhân viên khách sạn đã rất khó khăn khi cuộc ẩu đả trở nên dữ dội hơn.

Trường Hân dịch

Một đám cưới ở Bodh Gaya, bang Bihar, đã trở nên hỗn loạn sau khi tranh cãi về việc thiếu "rasgulla" lên đến đỉnh điểm và bùng phát thành một cuộc ẩu đả giữa gia đình cô dâu và chú rể. Vụ việc xảy ra vào ngày 29/11 và đã lan truyền trên mạng sau khi được camera giám sát của khách sạn nơi xảy ra vụ việc ghi lại, thông tin trên trang Deccan Chronicle.

Video: @metronewsupdates / Instagram

Theo các báo cáo, vụ ẩu đả nổ ra ngay khi cô dâu và chú rể đang chuẩn bị tiến vào mandap để thực hiện nghi lễ bảy pheras - nghi lễ thiêng liêng mà các cặp đôi đi bảy vòng quanh ngọn lửa thiêng và thề nguyện trọn đời. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ cho đến khi khách khứa phàn nàn về việc không đủ rasgullas, một món tráng miệng phổ biến thường được phục vụ trong các đám cưới. Ban đầu chỉ là một bất đồng nhỏ, nhưng sau đó đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai bên

rasgulla-featured-image.jpg
Món tráng miệng rasgulla - nguồn cơn dẫn đến vụ ẩu đả trong sự việc.
﻿Nguồn: madhurasrecipe.com

Đoạn phim giám sát cho thấy các thành viên của cả hai gia đình ném ghế, đánh nhau, xô đẩy nhau và gây hỗn loạn bên trong địa điểm tổ chức tiệc cưới. Nhân viên khách sạn được cho là đã rất khó khăn để kiểm soát tình hình khi cuộc ẩu đả trở nên dữ dội hơn.

Đám cưới cuối cùng đã bị hủy bỏ sau vụ ẩu đả kịch tính. Căng thẳng càng gia tăng sau khi gia đình cô dâu đệ đơn kiện chú rể về tội quấy rối và hành vi sai trái. Cho đến nay, vẫn chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc.

Cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc và dự kiến ​​sẽ tiến hành điều tra sau khi xem xét các khiếu nại chính thức. Sự việc kỳ lạ này đang gây xôn xao trên mạng xã hội, với nhiều người dùng không tin rằng một cuộc cãi vã vì đồ ngọt lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Vụ việc cũng cho thấy ngay cả một bất đồng nhỏ nhặt cũng có thể bùng phát trong những đám cưới áp lực cao, nơi căng thẳng giữa hai gia đình đã âm ỉ từ rất lâu trước lễ đính hôn.

