Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ tổng tài "Cách em 1 milimet" đẹp quyến rũ ngoài đời thực

Giải trí

Nữ tổng tài "Cách em 1 milimet" đẹp quyến rũ ngoài đời thực

Rời hình tượng nữ tổng tài trong Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện ngoài đời với phong cách gợi cảm. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ phim Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền ghi dấu với hình ảnh nữ tổng tài sắc sảo, cá tính và bản lĩnh.
Trong bộ phim Cách em 1 milimet, Phan Minh Huyền ghi dấu với hình ảnh nữ tổng tài sắc sảo, cá tính và bản lĩnh.
Nhưng ở đời thực, nữ diễn viên lại làm dư luận “bùng nổ” khi liên tiếp chia sẻ những khoảnh khắc khoe sắc trong các thiết kế gợi cảm, tôn lên đường cong mềm mại cùng thần thái quyến rũ.
Nhưng ở đời thực, nữ diễn viên lại làm dư luận “bùng nổ” khi liên tiếp chia sẻ những khoảnh khắc khoe sắc trong các thiết kế gợi cảm, tôn lên đường cong mềm mại cùng thần thái quyến rũ.
Các bộ trang phục mà cô lựa chọn đều mang tinh thần sang trọng nhưng vẫn giữ sự tinh tế, giúp Huyền Lizzie khéo léo phô diễn lợi thế hình thể.
Các bộ trang phục mà cô lựa chọn đều mang tinh thần sang trọng nhưng vẫn giữ sự tinh tế, giúp Huyền Lizzie khéo léo phô diễn lợi thế hình thể.
Chính nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và gu thẩm mỹ tinh tế, cô được nhiều khán giả ưu ái gọi là “nữ diễn viên mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ”.
Chính nhờ khả năng biến hóa linh hoạt và gu thẩm mỹ tinh tế, cô được nhiều khán giả ưu ái gọi là “nữ diễn viên mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ”.
Ngoài đời thường, Phan Minh Huyền theo đuổi phong cách đa dạng, phù hợp từng hoàn cảnh.
Ngoài đời thường, Phan Minh Huyền theo đuổi phong cách đa dạng, phù hợp từng hoàn cảnh.
Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô ưu tiên những thiết kế ôm dáng, màu sắc trang nhã, thể hiện sự chỉn chu và thanh lịch.
Khi xuất hiện tại các sự kiện, cô ưu tiên những thiết kế ôm dáng, màu sắc trang nhã, thể hiện sự chỉn chu và thanh lịch.
Trái ngược với vẻ quyến rũ trên thảm đỏ, ở đời sống hằng ngày cô chuộng sự trẻ trung và thoải mái.
Trái ngược với vẻ quyến rũ trên thảm đỏ, ở đời sống hằng ngày cô chuộng sự trẻ trung và thoải mái.
Không chỉ ghi điểm bằng diễn xuất, Phan Minh Huyền còn khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục thể hiện khả năng làm mới hình ảnh, chứng minh sức hút khó phủ nhận ở cả trên phim lẫn ngoài đời.
Không chỉ ghi điểm bằng diễn xuất, Phan Minh Huyền còn khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục thể hiện khả năng làm mới hình ảnh, chứng minh sức hút khó phủ nhận ở cả trên phim lẫn ngoài đời.
Mỗi khi đi biển, “bà mẹ một con” thường chọn những bộ bikini hút mắt, khoe trọn đường cong cơ thể. Hiện cô sở hữu số đo 82-60-88cm cùng cân nặng 48kg.
Mỗi khi đi biển, “bà mẹ một con” thường chọn những bộ bikini hút mắt, khoe trọn đường cong cơ thể. Hiện cô sở hữu số đo 82-60-88cm cùng cân nặng 48kg.
Bí quyết giữ dáng của Huyền Lizzie là duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn, chủ yếu là gym, đi bộ và chơi tennis, trong khi chế độ ăn uống vẫn khá thoải mái, không kiêng khem quá mức. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Bí quyết giữ dáng của Huyền Lizzie là duy trì thói quen tập luyện thể thao đều đặn, chủ yếu là gym, đi bộ và chơi tennis, trong khi chế độ ăn uống vẫn khá thoải mái, không kiêng khem quá mức. Ảnh: FB Phan Minh Huyền
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Nhan sắc Huyền Lizzie #Huyền Lizzie gợi cảm #phan minh huyền #Phan Minh Huyền cách em 1 milimet

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT