Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Kí sinh trùng 11cm làm tổ ở mí mắt cô gái 26 tuổi

Con giun ký sinh dài 11 cm được loại bỏ khỏi mí mắt của một cô gái sau khi nó phát triển ở đó trong một tháng từ cục u tại thái dương.

Trường Hân dịch

Hãng thông tấn Stan.kz đưa tin, trích dẫn từ Metro, rằng một loại ký sinh trùng đã ẩn náu dưới da của một cô gái ở Romania trong suốt một tháng.

Nguồn: @Nejm.org / Tiktok

Bệnh nhân được đưa vào viện sau khi cảm thấy có chuyển động bất thường dưới mí mắt. Trong quá trình khám, các bác sĩ phát hiện một con giun sống dài 11 cm dưới mí mắt trên và đã phẫu thuật lấy nó ra. Ca lâm sàng này được mô tả chi tiết trên Tạp chí Y học New England.

Cô gái cho biết khoảng một tháng trước, một cục u nhỏ xuất hiện ở thái dương bên phải. Một thời gian sau, cục u biến mất không rõ lý do, rồi ký sinh trùng lại xuất hiện dưới mắt. Các chuyên gia xác nhận con giun được gắp ra thuộc loài Dirofilaria repens. Loại ký sinh trùng này thường lây nhiễm cho những người nuôi thú cưng - chó và mèo. Hóa ra bệnh nhân còn nuôi cả chó ở nhà.

Ấu trùng giun chỉ Dirofilaria repens lây truyền qua muỗi. Khi đốt, chúng để lại ấu trùng trên da người, nơi ký sinh trùng phát triển bên trong cơ thể và biến thành giun trưởng thành.

#ký sinh trùng #mắt #Romania #Dirofilaria #phẫu thuật #bệnh nhiễm trùng

Bài liên quan

Video

Rơi từ tầng 3 xuống đất, bé trai 5 tuổi tử vong

Ngã từ cửa sổ tầng 3 chung cư xuống đất, bé trai 5 tuổi đã tử vong khi tới bệnh viện.

Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc thương tâm khi một bé trai năm tuổi ở Ấn Độ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng ba xuống đất, cùng với hình ảnh thi thể của bé. Bé tử vong ngay lập tức do chấn thương sọ não nghiêm trọng (xuất huyết não). Dường như vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi mẹ bé ngủ thiếp đi.

Sự việc đã được camera giám sát lắp đặt gần đó ghi lại.

Xem chi tiết

Video

Lời kể của nhân chứng vụ đối tượng cầm dao tấn công nhiều người ở bệnh viện

Đối tượng đang chăm con tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, bất ngờ dọa ném một cháu bé, cầm dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 4 người bị thương.

Nguồn: Y tế Nghệ An
Xem chi tiết

Video

Liệu pháp xoa bóp trị vẹo cổ khi ngủ dậy

Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới