Kí sinh trùng 11cm làm tổ ở mí mắt cô gái 26 tuổi

Con giun ký sinh dài 11 cm được loại bỏ khỏi mí mắt của một cô gái sau khi nó phát triển ở đó trong một tháng từ cục u tại thái dương.

Hãng thông tấn Stan.kz đưa tin, trích dẫn từ Metro, rằng một loại ký sinh trùng đã ẩn náu dưới da của một cô gái ở Romania trong suốt một tháng.

Nguồn: @Nejm.org / Tiktok

Bệnh nhân được đưa vào viện sau khi cảm thấy có chuyển động bất thường dưới mí mắt. Trong quá trình khám, các bác sĩ phát hiện một con giun sống dài 11 cm dưới mí mắt trên và đã phẫu thuật lấy nó ra. Ca lâm sàng này được mô tả chi tiết trên Tạp chí Y học New England.

Cô gái cho biết khoảng một tháng trước, một cục u nhỏ xuất hiện ở thái dương bên phải. Một thời gian sau, cục u biến mất không rõ lý do, rồi ký sinh trùng lại xuất hiện dưới mắt. Các chuyên gia xác nhận con giun được gắp ra thuộc loài Dirofilaria repens. Loại ký sinh trùng này thường lây nhiễm cho những người nuôi thú cưng - chó và mèo. Hóa ra bệnh nhân còn nuôi cả chó ở nhà.

Ấu trùng giun chỉ Dirofilaria repens lây truyền qua muỗi. Khi đốt, chúng để lại ấu trùng trên da người, nơi ký sinh trùng phát triển bên trong cơ thể và biến thành giun trưởng thành.