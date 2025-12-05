Hà Nội

Video

Mưa lớn gây sập đường kinh hoàng ở Indonesia, báo động tình trạng nguy cấp.

Mưa lớn đã khiến một con đường nằm ở Aceh, Indonesia bị sập, nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp lưu thông qua dù rất nguy hiểm.

Trường Hân dịch

Một cảnh tượng kinh hoàng mô tả một đoạn đường cao tốc nông thôn rộng lớn ở Tây Sumatra, Indonesia đã sụp đổ thảm khốc thành một vực sâu, có thể là do lũ quét gần đây và lở đất sau đó.

Trong video, con đường chênh vênh, rộng khoảng 20-30 mét, tiếp tục mở rộng khi một phần đường nhựa sụp xuống thành những mảng đất và nhựa đường khổng lồ, thông tin trên Gulf News.

Nguồn: @AlertaMundoNews / X

Video ghi lại sự việc xảy ra vào cuối tháng 11 năm 2025 trong một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất Đông Nam Á.

Được quay bởi cư dân địa phương Muhammad Azhari, đoạn clip cho thấy hàng chục người dân địa phương và người lái xe thản nhiên đi bộ và đi xe máy qua khe hở nguy hiểm, trong khi cảnh sát đội mũ bảo hiểm đứng gác giữa những chiếc xe bị mắc kẹt và máy móc hạng nặng.

Những ngọn núi lửa cao chót vót ẩn hiện trên nền sương mù, cho thấy khu vực này dễ bị xói mòn.

Đoạn đường này, được cho là nằm gần khu vực Twin Bridges, đã bị cắt đứt khi những trận mưa như trút nước - hơn 500mm trong nhiều ngày - làm bão hòa các sườn dốc không ổn định, gây ra lũ bùn nhấn chìm lớp nhựa đường vào đêm ngày 25/11.

Các đội cứu hộ bị cản trở bởi sự cô lập, đã sử dụng máy xúc để dọn sạch 1,5 mét độ sâu của bùn, nhưng việc tiếp cận vẫn còn nguy hiểm, khiến hàng cứu trợ bị mắc kẹt và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực.

Sự sụp đổ này là biểu tượng rõ nét của lũ lụt và lở đất ở Đông Nam Á năm 2025 , một thảm họa khí tượng thủy văn do một cơn bão hiếm gặp ngoài khơi Ấn Độ Dương, gió mùa kéo dài và nạn phá rừng tràn lan do khai thác gỗ trái phép và trồng cây cọ dầu.

Xảy ra từ giữa tháng 11, thảm họa đã tàn phá Sumatra của Indonesia (các tỉnh Tây, Bắc và Aceh), Thái Lan, Malaysia và Sri Lanka, cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người trên toàn khu vực — riêng tại Indonesia có 708 người, với 504 người mất tích, theo Reuters và các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã triển khai 34.000 tấn gạo và trực thăng quân sự, nhưng những người chỉ trích yêu cầu điều tra vai trò của hoạt động khai thác gỗ.

Khi mưa kéo dài đến tháng 12, số người thiệt mạng vẫn tăng lên, một lời nhắc nhở ảm đạm về cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong một thế giới đang nóng lên.

#đường cao tốc #lở đất #lũ quét #Sumatra #thảm họa thiên nhiên #Indonesia

