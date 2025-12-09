Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé trai chào đời từ hành trình song thai nguy hiểm

Ở ranh giới mong manh giữa sự sống và tử vong, các bác sĩ vừa xử trí cầm máu khẩn cấp, vừa thận trọng từng thao tác để bảo vệ mầm sống còn lại trong tử cung.

Thúy Nga

Một hành trình mang thai đầy thử thách nhưng cũng chứa đựng kỳ tích vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Tiếng khóc chào đời của thiên thần nhỏ khiến gia đình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Oanh, 36 tuổi, không giấu nổi xúc động khi nhớ lại hành trình mang song thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

thai-nguy-1.png
Chị Oanh hạnh phúc khi ôm con trong vòng tay - Ảnh BVCC

Khi thai được 8 tuần, chị nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng vô cùng nguy kịch: Đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt, những dấu hiệu báo động của chửa ngoài tử cung vỡ.

Sau khi thăm khám bác sĩ chẩn đoán sản phụ có song thai 8 tuần, 1 thai trong tử cung, 1 thai nằm ở đoạn kẽ tử cung bên trái đang vỡ. Ngay lập tức các bác sĩ đã chuyển sản phụ vào phòng mổ.

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp phát hiện túi thai ngoài tử cung đã vỡ, máu tràn ra ổ bụng. Ở ranh giới mong manh giữa sự sống và tử vong, các bác sĩ vừa xử trí cầm máu khẩn cấp, vừa thận trọng từng thao tác để bảo vệ mầm sống còn lại trong tử cung (thai nhi thứ hai của ca song thai IVF).

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, ca mổ đã thành công. Sản phụ qua cơn nguy kịch, và đặc biệt hơn, thai trong tử cung vẫn được đảm bảo an toàn.

thai-nguy-2.png
Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai cho chị Oanh - Ảnh BVCC

Nhiều tháng sau, cũng chính tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, niềm vui vỡ òa của gia đình và sự tự hào của đội ngũ y bác sĩ khi chị Oanh đã sinh mổ thành công một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.

Tiếng khóc đầu đời của bé chính là minh chứng sống động cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần trách nhiệm và trái tim tận tụy của các y bác sĩ.

BSCKII. Đặng Ngọc Dương – Trưởng khoa Phụ sản cho biết: Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp, buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định thật nhanh, chính xác để vừa cứu mẹ, vừa giữ được thai còn lại.

Bé trai chào đời an toàn là thành quả của sự tập trung cao độ và sự phối hợp của toàn ê-kíp.

Bệnh viện khuyến cáo các sản phụ cần tuân thủ lịch khám thai đầy đủ trong suốt thai kỳ, đặc biệt là các trường hợp mang thai IVF hoặc có nguy cơ cao. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra máu…, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh những tình huống nguy hiểm tương tự.

#Chăm sóc thai kỳ nguy hiểm #Sản phụ mang song thai IVF #Phẫu thuật cấp cứu vỡ túi thai #Bảo vệ thai nhi trong nguy kịch #Chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao #Đặc biệt ca song thai phức tạp

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lần đầu tiên mổ tại Cần Giờ cứu hai mẹ con sản phụ trong gang tấc

Mô hình bệnh viện liên kết tại Cần Giờ đảm bảo người dân địa phương được tiếp cận y tế chất lượng cao mà không phải vượt quãng đường xa, nhất là khi cấp cứu.

Ngày 9/12, tại phòng hậu phẫu, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ gia đình anh Đô đã đón chào một bé trai khỏe mạnh – khởi đầu bình an sau một hành trình nhiều thử thách. Thành công ấy là minh chứng rõ ràng cho ý nghĩa của việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân Cần Giờ và các xã đảo.

Giữa đêm khuya trên đảo Thiềng Liềng, vợ chuyển dạ sanh dù dự sanh còn gần 3 tuần khiến vợ chồng anh Trương Thành Đô phải đưa ra quyết định nhanh nhất có thể: thuê một chiếc vỏ lãi nhỏ để vượt sóng vào Cần Giờ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đột ngột đau hông không đi lại được không ngờ do 'triệt hông' sau sinh

Có rất nhiều nguyên nhân khiến sản phụ sau sinh dễ bị trệt hông, cần biết cách phòng ngừa và nhận biết sớm để chữa trị kịp thời.

Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện 19-8 vừa điều trị thành công sản phụ bị “trệt hông” nặng, đau đớn và không đi lại được sau sinh mổ 5 ngày.

Bệnh nhân nữ 35 tuổi sau sinh mổ 5 ngày đột ngột đau dữ dội vùng hông phải, không nhấc được chân, khó khăn và đau buốt khi thay đổi tư thế. Bệnh nhân tìm đủ mọi cách tự điều trị và tìm bác sĩ tại nhà tình trạng không cải thiện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hiểu đúng về 'ăn cho hai người' – những điều mẹ bầu cần biết

Không ít mẹ bầu cho rằng “ăn càng nhiều càng tốt cho con”, nhưng thực tế tăng cân quá nhanh lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Ăn cho hai người” là câu mà hầu như mẹ bầu nào cũng từng nghe. Từ ngày có tin vui, nhiều mẹ được người thân khuyên “ăn nhiều vào, con mới khỏe”.

Thế nhưng, sau vài tháng cố gắng “ăn gấp đôi”, không ít người cảm thấy nặng nề, tăng cân quá nhanh, thậm chí được bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Vậy “ăn cho hai người” có thật sự nghĩa là ăn nhiều gấp đôi, hay chỉ là một hiểu lầm đã kéo dài qua nhiều thế hệ?

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới