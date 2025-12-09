Bé trai chào đời từ hành trình song thai nguy hiểm

Ở ranh giới mong manh giữa sự sống và tử vong, các bác sĩ vừa xử trí cầm máu khẩn cấp, vừa thận trọng từng thao tác để bảo vệ mầm sống còn lại trong tử cung.

Một hành trình mang thai đầy thử thách nhưng cũng chứa đựng kỳ tích vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí. Tiếng khóc chào đời của thiên thần nhỏ khiến gia đình như vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chị Nguyễn Thị Oanh, 36 tuổi, không giấu nổi xúc động khi nhớ lại hành trình mang song thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chị Oanh hạnh phúc khi ôm con trong vòng tay - Ảnh BVCC

Khi thai được 8 tuần, chị nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng vô cùng nguy kịch: Đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt, những dấu hiệu báo động của chửa ngoài tử cung vỡ.

Sau khi thăm khám bác sĩ chẩn đoán sản phụ có song thai 8 tuần, 1 thai trong tử cung, 1 thai nằm ở đoạn kẽ tử cung bên trái đang vỡ. Ngay lập tức các bác sĩ đã chuyển sản phụ vào phòng mổ.

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp phát hiện túi thai ngoài tử cung đã vỡ, máu tràn ra ổ bụng. Ở ranh giới mong manh giữa sự sống và tử vong, các bác sĩ vừa xử trí cầm máu khẩn cấp, vừa thận trọng từng thao tác để bảo vệ mầm sống còn lại trong tử cung (thai nhi thứ hai của ca song thai IVF).

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, ca mổ đã thành công. Sản phụ qua cơn nguy kịch, và đặc biệt hơn, thai trong tử cung vẫn được đảm bảo an toàn.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai cho chị Oanh - Ảnh BVCC

Nhiều tháng sau, cũng chính tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, niềm vui vỡ òa của gia đình và sự tự hào của đội ngũ y bác sĩ khi chị Oanh đã sinh mổ thành công một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.

Tiếng khóc đầu đời của bé chính là minh chứng sống động cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần trách nhiệm và trái tim tận tụy của các y bác sĩ.

BSCKII. Đặng Ngọc Dương – Trưởng khoa Phụ sản cho biết: Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp, buộc chúng tôi phải đưa ra quyết định thật nhanh, chính xác để vừa cứu mẹ, vừa giữ được thai còn lại.

Bé trai chào đời an toàn là thành quả của sự tập trung cao độ và sự phối hợp của toàn ê-kíp.