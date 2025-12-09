Hà Nội

Video

Tài xế có nồng độ cồn, hất văng CSGT lên ca-pô rồi phóng xe bỏ chạy

Tại Thái Nguyên tối 7/12, một tài xế vi phạm nồng độ cồn bất ngờ lao xe bỏ chạy, hất văng CSGT lên nắp ca-pô khi gặp chốt kiểm tra.

Trường Hân t/h

Ngày 8/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ N.V.M. (SN 1980, trú tại xóm An Long, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, thông tin trên báo Người lao động.

Tài xế hất văng CSGT lên nắp ca-pô, phóng xe bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Video: MXH

Khoảng 19h20p ngày 7/12, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng ô tô biển kiểm soát 20A-742.xx để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế bất ngờ đánh lái quay đầu, tăng ga bỏ chạy, sau đó phóng xe với tốc độ cao hướng về xã Vạn Phú - Đại Phúc.

Tổ công tác lập tức truy đuổi và khống chế được chiếc xe ô tô sau khoảng 300 m truy đuổi.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác xác định tài xế là N.V.M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/lít khí thở, đồng thời có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ tài xế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

#nồng độ cồn #CSGT #Thái Nguyên #bỏ chạy #xử lý vi phạm #tạm giữ

