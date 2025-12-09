Hà Nội

Ô tô chạy như tên lửa hất tung người đàn ông lên không trung

Người đàn ông đang tưới nước trên bãi cỏ ven đường bị hất văng xa vài mét sau khi bị một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông trúng.

Trường Hân dịch

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại quận Maharajganj, bang Uttar Pradesh đã gây chấn động dư luận. Một nam thanh niên đang tạt nước vào bụi ven đường trước một cửa hàng thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đã mất lái và tông trúng nam thanh niên, thông tin trên trang NDTV.

Tốc độ của chiếc xe quá nhanh khiến nam thanh niên bị hất văng khoảng 9 mét sau cú va chạm, dẫn đến tử vong. Tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Camera giám sát đã ghi lại toàn bộ vụ việc và đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Một vụ tai nạn đã khiến dư luận bàng hoàng, thanh niên đang tạt nước vào bụi ven đường thì chiếc xe lao tới. Nguồn: Reddit

Toàn bộ sự việc này xảy ra trên Quốc lộ Gorakhpur-Sonauli, thuộc đồn cảnh sát Nautanwa. Abhishek Yadav, cư dân làng Marchwari, phường 1, quận Kotiyahwa, Rupandehi, Nepal, làm việc tại một cửa hàng hạt giống ở đó. Theo đoạn phim giám sát, Abhishek đến cửa hàng vào ngày 3/12 như thường lệ. Anh ta đang tưới nước lên bụi đất ven đường trước cửa hàng. Đột nhiên, một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ cao đã tông vào anh ta, hất anh ta văng lên không trung và rơi xuống đất cách đó khoảng 9 mét. Abhishek ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, và các bác sĩ tuyên bố anh ta đã tử vong.

Ông Kanhaiya Yadav, cha của Abhishek Yadav, nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm, cho biết Abhishek là anh cả trong gia đình có hai con trai, Abhishek và Deepnarayan. Anh mới kết hôn được hai năm. Abhishek Yadav đã rời nhà đi làm. Ngay sau đó, họ nhận được tin con trai ông đang đứng ngoài một cửa hàng thì bị một chiếc xe hơi từ Gorakhpur tông trúng, khiến cậu bé tử vong. Cả gia đình đều bàng hoàng sau cái chết của con trai.

Trong khi đó, Thanh tra Purushottam Rao, phụ trách Đồn Cảnh sát Nautanwa, cho biết thi thể của nam thanh niên đã được đưa về đồn và được đưa đi khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể đã được trao trả cho gia đình nam thanh niên. Ngoài ra, tài xế xe đã bị bắt giữ và vụ án đã được khởi tố theo các điều khoản liên quan, đồng thời lệnh phạt đã được ban hành.

