Xe hơi tông 3 người bị thương, tài xế nhảy xuống tiếp tục xô xát

Ô tô tông vào nhóm người trước quán nhậu khiến 3 người bị thương được camera an ninh ghi lại. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ.

Thông tin trên báo Người Lao Động ngày 8/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà điều tra, làm rõ vụ xe ô tô lao lên vỉa hè, tông trúng 3 người.

Camera an ninh ghi lại hiện trường vụ ô tô tông 3 người bị thương ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Video: MXH

Khoảng 22h43 ngày 7/12, xe ô tô BKS 74A-350.xx do V.N.H (SN 2000, ngụ khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào 3 người đang đứng trước một quán nhậu ở đường Lê Hồng Phong (khu phố 3, phường Nam Đông Hà).

Cú tông mạnh 3 người bị thương, xe ô tô lật nghiêng. Sau cú va chạm, tài xế mở cửa thoát ra ngoài và xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, trước khi xảy ra vụ va chạm ô tô đâm vào nhóm người, những người có mặt tại hiện trường đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và có mang theo vật cứng gây nguy hiểm.

Sau đó, một nhóm có nam và nữ lên ô tô biển số 74A-350XX. Chiếc xe này đã hướng vào một nhóm thanh niên đang đứng trước quán nhậu rồi chạy đến và xảy ra va chạm.

Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Nam Đông Hà đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.