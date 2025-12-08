Hà Nội

Video

Xe hơi tông 3 người bị thương, tài xế nhảy xuống tiếp tục xô xát

Ô tô tông vào nhóm người trước quán nhậu khiến 3 người bị thương được camera an ninh ghi lại. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, làm rõ.

Trường Hân t/h

Thông tin trên báo Người Lao Động ngày 8/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà điều tra, làm rõ vụ xe ô tô lao lên vỉa hè, tông trúng 3 người.

Camera an ninh ghi lại hiện trường vụ ô tô tông 3 người bị thương ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Video: MXH

Khoảng 22h43 ngày 7/12, xe ô tô BKS 74A-350.xx do V.N.H (SN 2000, ngụ khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào 3 người đang đứng trước một quán nhậu ở đường Lê Hồng Phong (khu phố 3, phường Nam Đông Hà).

Cú tông mạnh 3 người bị thương, xe ô tô lật nghiêng. Sau cú va chạm, tài xế mở cửa thoát ra ngoài và xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, trước khi xảy ra vụ va chạm ô tô đâm vào nhóm người, những người có mặt tại hiện trường đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và có mang theo vật cứng gây nguy hiểm.

Sau đó, một nhóm có nam và nữ lên ô tô biển số 74A-350XX. Chiếc xe này đã hướng vào một nhóm thanh niên đang đứng trước quán nhậu rồi chạy đến và xảy ra va chạm.

Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Nam Đông Hà đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

#Quảng Trị #xe ô tô #tai nạn giao thông #công an #xô xát

Video

Thợ sửa xe bị tông lọt vào gầm xe bởi đồng nghiệp đạp ga quá đà

Một đoạn video ghi lại vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại một xưởng sản xuất, được cho là ở Colorado , đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn video từ camera giám sát, chúng ta có thể thấy khoảnh khắc chiếc xe bốn bánh lao vào xưởng, nhảy khỏi đoạn thiết bị nâng có độ dốc bằng kim loại và "hạ gục" người đàn ông xấu số, thông tin trên Telegraf.rs.

Thật không may, đó không phải là kết thúc của vụ việc, khi người thợ máy còn đập mạnh đầu vào tủ đựng dụng cụ bằng kim loại, vừa bị đầu xe tông thẳng vào mặt, Carscoops đưa tin.

Video

Người đàn ông lái xe tông tử vong chị em ruột đứng trước cửa nhà

Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 11h30p ngày 30/11, Thành chạy ô tô màu trắng đi ngang nhà bà N.T.H. (49 tuổi) tại ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu. Thấy bà H. cùng bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) và một bé trai đang đứng trước sân nhà, Thành lùi xe lại cho xe đâm thẳng vào bà S.

Camera ghi lại toàn bộ sự việc kinh hoàng khiến một người tử vong. Nguồn: MXH
Video

Tông vào xe con dừng ở làn khẩn cấp, xe tải lật nghiêng ra đường

Vụ va chạm đáng tiếc được phỏng đoán phần lớn do tài xế xe tải mất tập trung trong khi điều khiển xe.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 23/11/2025 trên cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân. Chiếc xe tải va vào một xe con đang dừng đỗ tại làn khẩn cấp. Sau đó mất lái và tiếp tục va vào xe Audi đang lưu thông ở làn giữa rồi lật nghiêng ra đường.

Nguồn: Facebook_Tin nóng giao thông 24h
