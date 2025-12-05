Hà Nội

Cô gái đu ngoài cửa sổ chung cư cao tầng khiến người ở tòa đối diện kinh hãi

Không rõ nguyên nhân, cô gái đã trèo ra khỏi cửa sổ căn hộ để cố gắng trốn thoát một điều gì đó, không quan tâm đến việc đang ở độ cao đáng sợ so với mặt đất.

Trường Hân dịch

Trong những ngày gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy trốn qua cửa sổ của một tòa nhà cao vài tầng đã lan truyền trên mạng xã hội, và mặc dù có nhiều giả thuyết về những gì đã xảy ra, nhưng bối cảnh của sự việc hiện vẫn chưa được biết rõ, theo TV Azteca.

Có thể thấy người phụ nữ đang trèo ra khỏi cửa sổ một căn hộ, dường như cao khoảng 10 tầng.

Bất chấp nguy hiểm, người phụ nữ vẫn trò chuyện với một người đàn ông, và bất chấp nguy cơ ngã, cô di chuyển dọc theo gờ tường, trượt xuống ống và cuối cùng vào một căn hộ ở tầng dưới, đến nơi an toàn.

Nguồn: @aztecaBajio / X

Ban đầu, một phiên bản lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc xảy ra ở Riyadh , thủ đô của Ả Rập Xê Út , nơi người phụ nữ trốn khỏi căn hộ vì cô là người tình của một người đàn ông và hy vọng không bị vợ anh ta phát hiện.

Tuy nhiên, các phiên bản khác lại cho rằng đoạn video được quay tại Hồng Kông vào năm 2022 và người phụ nữ trốn thoát từ trên cao là một công dân Thái Lan đang cố gắng trốn thoát khỏi cuộc đột kích của cảnh sát.

Cho đến nay, chưa có cơ quan chức năng nào xác nhận những phiên bản này là chính xác, nhưng dù lý do là gì thì đoạn video gây sốc về người phụ nữ di chuyển không sợ hãi ở độ cao lớn đã lan truyền khắp các nền tảng MXH trên toàn thế giới.

Bài liên quan

Video

Rơi từ tầng 3 xuống đất, bé trai 5 tuổi tử vong

Ngã từ cửa sổ tầng 3 chung cư xuống đất, bé trai 5 tuổi đã tử vong khi tới bệnh viện.

Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc thương tâm khi một bé trai năm tuổi ở Ấn Độ rơi từ cửa sổ căn hộ tầng ba xuống đất, cùng với hình ảnh thi thể của bé. Bé tử vong ngay lập tức do chấn thương sọ não nghiêm trọng (xuất huyết não). Dường như vụ việc xảy ra chỉ vài phút sau khi mẹ bé ngủ thiếp đi.

Sự việc đã được camera giám sát lắp đặt gần đó ghi lại.

Xem chi tiết

Video

Mẹ đặt con ngồi lên tủ giày cạnh cửa sổ, bé gái ngã từ tầng 12 xuống đất

Bé gái 4 tuổi ở Vasai tử vong thương tâm sau khi rơi từ cửa sổ tầng 12 không có lưới bảo vệ khi cùng mẹ đến thăm nhà người thân.

Sự việc vừa xảy ra tại Vasai, bang Maharashtra (Ấn Độ), một bé gái 4 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ cửa sổ tầng 12 của căn hộ người thân mà em cùng mẹ tới thăm.

Toàn bộ sự việc thương tâm được camera ghi lại
Xem chi tiết

Video

Cụ bà 80 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 6

Một cụ bà 80 tuổi tại thành phố Yekaterinburg, Nga, đã khiến nhiều người kinh ngạc khi sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 6 xuống nóc một chiếc ô tô đang đỗ phía dưới.

Camera giám sát tại một căn chung cư ở thành phố Yekaterinburg, Nga, đã ghi lại khoảnh khắc một cụ bà 80 tuổi bị ngã từ căn hộ tầng 6 xuống một chiếc ô tô đang đậu phía dưới.

Cú ngã khiến chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng, nhưng cụ bà vẫn có thể cử động được. Bà đã sống sót sau cú ngã kinh hoàng và sau đó bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra. Bà thậm chí còn nói chuyện với những người qua đường trước khi các dịch vụ cấp cứu đến hiện trường và đưa bà đến bệnh viện.

Xem chi tiết

