Cô gái đu ngoài cửa sổ chung cư cao tầng khiến người ở tòa đối diện kinh hãi

Không rõ nguyên nhân, cô gái đã trèo ra khỏi cửa sổ căn hộ để cố gắng trốn thoát một điều gì đó, không quan tâm đến việc đang ở độ cao đáng sợ so với mặt đất.

Trong những ngày gần đây, một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy trốn qua cửa sổ của một tòa nhà cao vài tầng đã lan truyền trên mạng xã hội, và mặc dù có nhiều giả thuyết về những gì đã xảy ra, nhưng bối cảnh của sự việc hiện vẫn chưa được biết rõ, theo TV Azteca.

Có thể thấy người phụ nữ đang trèo ra khỏi cửa sổ một căn hộ, dường như cao khoảng 10 tầng.

Bất chấp nguy hiểm, người phụ nữ vẫn trò chuyện với một người đàn ông, và bất chấp nguy cơ ngã, cô di chuyển dọc theo gờ tường, trượt xuống ống và cuối cùng vào một căn hộ ở tầng dưới, đến nơi an toàn.

Nguồn: @aztecaBajio / X

Ban đầu, một phiên bản lan truyền trên mạng xã hội cho rằng vụ việc xảy ra ở Riyadh , thủ đô của Ả Rập Xê Út , nơi người phụ nữ trốn khỏi căn hộ vì cô là người tình của một người đàn ông và hy vọng không bị vợ anh ta phát hiện.

Tuy nhiên, các phiên bản khác lại cho rằng đoạn video được quay tại Hồng Kông vào năm 2022 và người phụ nữ trốn thoát từ trên cao là một công dân Thái Lan đang cố gắng trốn thoát khỏi cuộc đột kích của cảnh sát.

Cho đến nay, chưa có cơ quan chức năng nào xác nhận những phiên bản này là chính xác, nhưng dù lý do là gì thì đoạn video gây sốc về người phụ nữ di chuyển không sợ hãi ở độ cao lớn đã lan truyền khắp các nền tảng MXH trên toàn thế giới.