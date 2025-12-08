Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người cha cứu hai con trai khỏi chết đuối trong hồ bơi tại nhà

Người cha đã chạy đến hồ bơi sau khi nghe thấy tiếng kêu khóc và ngay lập tức kéo 2 đứa trẻ ra khỏi nước.

Trường Hân dịch

Một tai nạn nghiêm trọng suýt đưa đến một thảm kịch tại khu dân cư João Lopes ở Arapiraca , thuộc vùng Agreste của Alagoas. Chiều muộn thứ Hai (ngày 1/11), hai trẻ em suýt chết đuối sau khi rơi xuống phần sâu nhất của một hồ bơi dân cư, thông tin trên Misturebas.

Cảnh quay được camera an ninh ghi lại cho thấy khoảnh khắc một cậu bé chạy về phía nước, mất thăng bằng ở vùng nước nông và chìm nhanh chóng. Anh trai cậu bé cố gắng giúp em mình, đưa tay ra và gọi, nhưng không thể với tới.

Cảnh tượng này được camera an ninh ghi lại. Nguồn: X

Vài giây sau, đứa trẻ lao xuống hồ bơi để cố gắng cứu em trai mình, nhưng cậu cũng mất thăng bằng và bị mắc kẹt cùng ở chỗ nước sâu.

Cả hai cố gắng thoát ra nhưng vẫn gặp khó khăn. Khoảng một phút sau khi sự việc xảy ra, người cha xuất hiện, nhận thấy sự tuyệt vọng của hai con trai và lập tức nhảy xuống nước để kéo chúng lên. Sau khi được cứu, hai cậu bé nổi lên trong tình trạng khá mệt mỏi, ho và thở khó khăn.

Những hình ảnh này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh người cha ngăn chặn được thảm kịch.

#đuối nước #hồ bơi #gia đình #cứu hộ #tai nạn #cha mẹ

Bài liên quan

Video

Phóng sinh mèo xuống nước để tích công đức ở Trung Quốc gây phẫn nộ

Hơn 1.100 con mèo bị thả xuống hồ Yingzui, Trung Quốc để phóng sinh gây tranh cãi khiến nhiều con mèo bị chết đuối đang tạo ra làn sóng phẫn nộ tại nước này.

Một sự kiện thả phóng sinh mèo ở Trung Quốc, được tổ chức để xây dựng niềm tin về đức hạnh, đã gây ra tranh cãi về hành vi ngược đãi động vật.

Khung cảnh mọi người đang thả mèo ra khỏi lồng trong một hồ chứa.
Xem chi tiết

Video

Thót tim phút nam thanh niên cứu bé gái đuối nước ở hồ bơi của villa

Nghe tiếng kêu cứu, anh Đạt nhanh chóng chạy đến kéo bé gái dưới hồ bơi lên bờ. Lúc này, cháu bé đã ngưng thở nhưng anh Đạt hô hấp nhân tạo, sống sót diệu kỳ.

Ngày 1/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên sử dụng kiến thức của mình để hô hấp nhân tạo, cứu sống bé gái đuối nước tại một villa ở phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). 'Người hùng' trong clip là anh Cao Thành Đạt (26 tuổi, trú phường Vũng Tàu).

Chị Trần Thị Bích Tuyền (28 tuổi) - người quay, đăng tải các đoạn clip trên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 31/7. Chiều hôm đó, chị cùng anh Đạt đến quay phim, chụp hình tại một villa trên địa bàn phường Vũng Tàu thì nhìn thấy 2 cháu bé đang tắm trong hồ bơi, trong đó bé nhỏ có mặc áo phao. Cách đó rất xa là người mẹ của 2 cháu bé đang dọn dẹp vệ sinh sân trước villa. Sau đó, chị Tuyền cùng anh Đạt đi quay cảnh ở bên ngoài villa.

Xem chi tiết

Video

Hai anh em đuối nước ở Hà Nội: 7 phút kinh hoàng và nỗi day dứt

Hai anh em ruột sắp vào lớp 1 và lớp 5 cùng nhau chơi gần khu nhà trọ ở Hà Nội. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó tử vong thương tâm.

Chiều 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh (Hà Nội) xác nhận về vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/7 tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh). Thời điểm đó, hai bé trai là anh em ruột, sắp vào lớp 1 và lớp 5 cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, do muốn lấy trái bóng, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới