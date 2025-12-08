Người cha cứu hai con trai khỏi chết đuối trong hồ bơi tại nhà

Người cha đã chạy đến hồ bơi sau khi nghe thấy tiếng kêu khóc và ngay lập tức kéo 2 đứa trẻ ra khỏi nước.

Một tai nạn nghiêm trọng suýt đưa đến một thảm kịch tại khu dân cư João Lopes ở Arapiraca , thuộc vùng Agreste của Alagoas. Chiều muộn thứ Hai (ngày 1/11), hai trẻ em suýt chết đuối sau khi rơi xuống phần sâu nhất của một hồ bơi dân cư, thông tin trên Misturebas.

Cảnh quay được camera an ninh ghi lại cho thấy khoảnh khắc một cậu bé chạy về phía nước, mất thăng bằng ở vùng nước nông và chìm nhanh chóng. Anh trai cậu bé cố gắng giúp em mình, đưa tay ra và gọi, nhưng không thể với tới.

Cảnh tượng này được camera an ninh ghi lại. Nguồn: X

Vài giây sau, đứa trẻ lao xuống hồ bơi để cố gắng cứu em trai mình, nhưng cậu cũng mất thăng bằng và bị mắc kẹt cùng ở chỗ nước sâu.

Cả hai cố gắng thoát ra nhưng vẫn gặp khó khăn. Khoảng một phút sau khi sự việc xảy ra, người cha xuất hiện, nhận thấy sự tuyệt vọng của hai con trai và lập tức nhảy xuống nước để kéo chúng lên. Sau khi được cứu, hai cậu bé nổi lên trong tình trạng khá mệt mỏi, ho và thở khó khăn.

Những hình ảnh này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh người cha ngăn chặn được thảm kịch.