Video

Lơ xe khách cầm gậy, định hành hung người đi xe máy

Clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy phụ xe khách bước xuống, cầm gậy đe dọa người đàn ông đi xe máy, khiến nhiều người lo ngại.

Trường Hân t/h

Ngày 3/12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh chiếc xe khách dừng giữa đường, sau đó một người đàn ông bước xuống cầm gậy định lao tới tấn công người điều khiển xe máy lưu thông phía sau nhưng được các nhân viên của nhà xe can ngăn, thông tin trên báo Người Lao Động.

Nguồn: MXH

Theo tìm hiểu, chiếc xe khách lưu thông trên đường ĐT.747 vào chiều 1/2, tới đoạn thuộc địa phận phường Bình Cơ, TPHCM thì dừng lại, lúc này một phụ xe cầm gậy bước xuống đe dọa, đòi tấn công người đàn ông điều khiển xe máy nhưng được phụ xe khác can ngăn.

Một người đi đường cũng suýt bị người này hành hung sau khi lên tiếng về việc tài xế xe khách chạy ẩu, chèn ép xe máy trong quá trình lưu thông trên đường.

Một nhân chứng cho biết, chiếc xe khách trong quá trình di chuyển đã liên tục bóp còi, ép xe máy. Do bức xúc, một người đàn ông đi xe máy đã đuổi theo, dùng dây thắt lưng quất vào thân xe khách.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, xe khách và người đi xe máy tiếp tục hành trình. Các bên liên quan không trình báo vụ việc với cơ quan chức năng địa phương.

Vụ việc đang được Đội CSGT số 1 và Công an phường Bình Cơ xác minh làm rõ.

#xe khách #đe dọa #xe máy #giao thông #bạo hành #TPHCM

