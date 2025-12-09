Hà Nội

Bí mật hầm mộ dòng Đền ở Ba Lan mở ra nghi án Chén Thánh

Kho tri thức

Bên dưới một nhà thờ Ba Lan, các chuyên gia đã tìm thấy hầm mộ chứa hài cốt của của các hiệp sĩ dòng Đền.

Tâm Anh (TH)
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một hầm mộ bên dưới một nhà thờ ở Ba Lan. Địa điểm này không chỉ có những đường hầm bí mật mà còn chứa hài cốt của nhiều hiệp sĩ dòng Đền. Ảnh: Wikimedia Commons.
Thậm chí, một số người cho rằng, hầm mộ này có thể là nơi hiệp sĩ dòng Đền cất giấu Chén Thánh huyền thoại mà các chuyên gia, thợ săn kho báu tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Ảnh: Wikimedia Commons.
Những hiệp sĩ dòng Đền tham gia Thập Tự Chinh, sở hữu kho báu gồm nhiều của cải giá trị, thực hiện các hoạt động bí mật... Chính vì vậy, cuộc sống của các hiệp sĩ trở thành chủ đề được nhiều chuyên gia, nhà sử học dành thời gian nghiên cứu, giải mã những bí ẩn về họ. Ảnh: Wikimedia Commons.
Theo Viện Smithsonian, cuộc khai quật hầm mộ trên đã bắt đầu vào năm 2004 và vẫn đang diễn ra. Các chuyên gia sử dụng radar xuyên đất (GPR) vào năm 2024 với hy vọng sẽ có khám phá quan trọng. Ảnh: Wikimedia Commons.
Trong đó, các chuyên gia đặt nhiều kỳ vọng vào việc sẽ có thể tìm thấy Chén Thánh bên dưới nhà thờ Chwarszczany ở Ba Lan. Qua đó, bí ẩn lớn "đánh đố" nhân loại suốt thời gian qua được giải mã. Ảnh: Wikimedia Commons.
Nhà khảo cổ học Przemyslaw Kolosowski cho biết nhóm chuyên gia đã sử dụng những công nghệ hiện đại qua đó giúp phát hiện hầm mộ kiểu Gothic của Hiệp sĩ dòng Đền bên dưới nhà nguyện của nhà thờ. Ảnh: knighttemplar.org.
“Theo truyền thuyết và các tài liệu thời Trung cổ, một chiếc giếng gần nhà nguyện. Người ta đồn rằng, cái giếng này từng là lối vào một đường hầm bí mật. Điều này vẫn cần một cuộc điều tra khảo cổ học toàn diện”, nhà khảo cổ học Przemyslaw cho hay. Ảnh: GETTY.
Hiệp sĩ dòng Đền không chỉ xây dựng nhà thờ này vào năm 1232 làm nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo mà còn sử dụng công trình này với mục đích phòng thủ. Vì vậy, rất có thể những người được chôn cất bên dưới và những lối đi chưa được phát hiện có liên quan đến hiệp sĩ dòng Đền. Ảnh: historic-uk.com.
