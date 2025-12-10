Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Nam thanh niên tử vong vì mâu thuẫn trong quán

Một thanh niên ở Ba Đồn tử vong sau xô xát với bạn tại quán bida. Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra nguyên nhân.

Trường Hân t/h

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ một nam thanh niên tử vong sau khi xảy ra đánh nhau tại một quán bida trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/12, P.A.Q (SN 2008) và N.A.B.C (SN 2007, cùng trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) xảy ra mâu thuẫn tại một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn.

Video: MXH Facebook

Sau khi lời qua tiếng lại, cả hai lao vào xô xát. Trong lúc đánh nhau, Q. bất ngờ ngã gục trên bàn bida, rồi nằm bất động.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa Q. đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch. Dù được điều trị tích cực, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

#Quảng Trị #đánh nhau #bida #tử vong #Công an #xung đột

Bài liên quan

Video

Nam bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc dắt xe cho khách

Hai nhân viên bảo vệ trong lúc dắt xe cho khách đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, sau đó một người lao tới tấn công người còn lại bằng hung khí.

Theo thông tin ban đầu, Dương Thành Lập (29 tuổi, ở P.An Bình, TP. Cần Thơ) và M.H.K (18 tuổi, ở P.Tân An, TP.C ần Thơ) cùng là nhân viên của một công ty bảo vệ, được công ty phân công làm việc tại một quán hải sản ở P.Tân An (TP. Cần Thơ).

Vào khoảng 15h55' ngày 20/11, khi đang làm việc tại quán hải sản, Lập và K. đã xảy ra mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách nên cự cãi và xông vào đánh nhau. Theo nội dung camera an ninh, Lập để xe khách giữa lối đi rồi chạy đi lấy dao, đâm nhiều nhát vào người K. khiến nam bảo vệ bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi.

Xem chi tiết

Video

Nhóm thiếu niên mang 1 bao hung khí đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn

Công an xã Đông Thạnh cho biết đã xác minh, truy bắt nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm gây rối tại một quán cà phê ở TPHCM.

Theo thông tin từ Công an xã Đông Thạnh, khoảng 10 giờ ngày 4/11/2025, cơ quan này tiếp nhận tin báo về vụ gây rối ở quán cà phê trên đường Huỳnh Thị Na (ấp 47, xã Đông Thạnh), theo báo Thanh Niên.

Nhóm gây rối gồm 4 thanh thiếu niên sử dụng xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu và ná cao su bắn đạn bi xông thẳng vào quán để tìm một người tên M.

Xem chi tiết

Video

Ô tô liên tục lao lên, lùi lại giữa vòng vây của đám đông vì mâu thuẫn

Tài xế liên tục điều khiển chiếc ô tô lao lên, lùi lại liên tục giữa vòng vây khiến người xem thót tim. Sự việc xảy ra tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Đoạn ghi lại sự việc xảy ra vào tối ngày 10/11 tại khu vực khối Trung Cấp (phường Thái Hòa, Nghệ An). Theo thông tin trên báo Nghệ An, sự việc xảy ra tại một quán hải sản vừa mới khai trương trên địa bàn. Tại đây, một nhóm người đã phát sinh mâu thuẫn.

Chiếc ô tô liên tục di chuyển giữa vòng vây của đám đông. Video: MXH
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới