Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong ngay khi vừa bước xuống

Abdul Wahid bước xuống từ xe chở dầu diesel với một can dầu trên tay. Ngay khi anh ta tiến về phía trước, đúng 7 giây sau, chiếc xe chở dầu đã cán qua anh.

Tại Badaun, một người đàn ông đã bị xe bồn cán qua người. Anh ta tử vong ngay tại chỗ. Anh ta vừa bước ra khỏi xe bồn bảy giây trước khi bị xe tông. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát gần đó ghi lại, thông tin trên trang Bhaskar.com.

Video: Bhaskar.com.

Người đàn ông này đã đi từ làng đến chợ Bagrain bằng xe bồn chở dầu diesel để mua dầu diesel. Vụ việc xảy ra tại khu vực đồn cảnh sát Wazirganj.

Abdul Wahid sống cùng vợ và năm người con tại làng Manuna, thuộc khu vực đồn cảnh sát Amla của Bareilly. Các con trai ông làm công nhân ở Alwar, Rajasthan. Bản thân Abdul làm nghề nông.

Khoảng 11h sáng Chủ nhật ngày 30/11, Abdul lên một xe bồn chở dầu diesel. Anh ta đi đến chợ Bagrain, cách nhà bảy km, để mua dầu diesel. Abdul đến chợ Bagrain lúc 11h09p. Anh ta xuống xe bồn với can dầu trên tay. Abdul bắt đầu đi về phía trước. Anh ta chỉ vừa xuống xe được bảy giây thì bị một xe bồn cán qua từ phía sau.

Abdul tử vong tại chỗ. Tài xế xe bồn đã bỏ trốn ngay sau vụ tai nạn. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe bồn và đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cũng đã thông báo cho gia đình Abdul Wahid về vụ việc. Sau đó, gia đình anh vô cùng đau buồn và tuyệt vọng.