Chiếc smart-ring được Chúa tể những chiếc nhẫn sử dụng

RingConn Gen 3 ghi điểm với thời lượng pin 14 ngày, tích hợp động cơ rung cảnh báo thông minh và được quảng bá hợp tác cùng Series danh tiếng của Warner Bros.

Thiết bị đeo thông minh RingConn Gen 3 hiện đã chính thức có mặt trên nền tảng Amazon với mức giá 349 USD.

Sản phẩm gây chú ý khi sở hữu thời lượng pin kéo dài hai tuần, tích hợp động cơ rung phản hồi và chương trình hợp tác truyền thông đặc biệt cùng thương hiệu phim điện ảnh đình đám "The Lord of the Rings" của Warner Bros.

RingConn hiện đang quảng bá mẫu nhẫn thông minh mới nhất kết hợp cùng thương hiệu "The Lord of the Rings".

So với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thiết bị đeo, RingConn Gen 3 tạo được sự khác biệt nhờ hai tính năng kỹ thuật quan trọng. Đầu tiên là thời lượng pin hoạt động liên tục lên tới 14 ngày cho một lần sạc đầy.

Bên cạnh đó, thiết bị được tích hợp bộ nhớ trong cho phép lưu trữ cục bộ dữ liệu sức khỏe trong 10 ngày mà không cần kết nối hay đồng bộ ngay lập tức với điện thoại thông minh.

Điểm cải tiến đáng chú ý tiếp theo là việc trang bị động cơ rung ngay bên trong thân nhẫn siêu nhỏ. Động cơ này đảm nhận vai trò phát cảnh báo trực tiếp đến người đeo khi hệ thống ghi nhận các chỉ số đo sức khỏe có bất thường hoặc khi thiết bị sắp hết pin.

Những nâng cấp của RingConn Gen 3 so với phiên bản tiền nhiệm.

RingConn Gen 3 sở hữu phần khung làm từ chất liệu titanium cao cấp có khả năng kháng nước, mang lại sự bền bỉ cùng trọng lượng tối ưu chỉ từ 2,5 gram đến 3,5 gram tùy thuộc vào kích cỡ nhẫn. Điều này giúp tối ưu hóa cảm giác đeo thoải mái liên tục suốt cả ngày dài.

Về khả năng theo dõi sức khỏe, thiết bị tích hợp đầy đủ hệ thống cảm biến bao gồm cảm biến đo nhịp tim, cảm biến nhiệt độ da và gia tốc kế 3 trục.

Việc quảng bá sản phẩm cùng phim Chúa tể những chiếc nhẫn là một chiến lược marketing độc đáo.

Dữ liệu thu thập từ các cảm biến này phục vụ cho các tính năng theo dõi chuyên sâu như phân tích chất lượng giấc ngủ, đếm số bước chân và tự động ghi nhận các hoạt động thể chất thụ động.

Song song với việc phân phối thương mại, RingConn đã ra mắt trang web quảng bá đặc biệt kết hợp cùng thương hiệu "Lord of the Rings" thông qua thỏa thuận hợp tác với hãng Warner Bros.

Sự hợp tác này dự kiến sẽ mang lại những phần thưởng độc quyền lấy cảm hứng từ loạt phim dành cho người mua sản phẩm.

Tuy nhiên, nhà sản xuất xác nhận thiết bị phần cứng thực tế sẽ không có thay đổi về thiết kế vật lý so với bản tiêu chuẩn, chẳng hạn như không khắc ngôn ngữ Mordor hay thay đổi giao diện ứng dụng di động đi kèm.