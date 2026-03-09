[INFO] Smalth Titanium Pro nhẫn thông minh tích hợp ECG, pin tối đa 12 ngày

Smalth Titanium Pro là nhẫn thông minh tích hợp ECG theo dõi tim mạch, pin tối đa 12 ngày, vỏ titanium y tế bền nhẹ.
Bọ xâu tai (bộ Dermaptera) là nhóm côn trùng nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn, với nhiều đặc điểm sinh học độc đáo khiến chúng trở thành loài rất thú vị.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử tại giải đua Daytona và chức vô địch AMA Superbike đầu tiên (1976), BMW Motorrad đã ra mắt R 1300 R Superhooligan.
Hàng triệu iPhone từ iOS 13 đến 17.2.1 có nguy cơ bị tấn công bởi công cụ khai thác Coruna, chuyên gia khuyến cáo cập nhật ngay.
BYD vừa ra mắt pin Blade thế hệ thứ 2 công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ xe năng lượng mới (NEV).
Mitsubishi Motors Malaysia (MMM) sắp ra mắt Triton Championship Edition kỷ niệm chiến thắng của hãng tại giải đua địa hình Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025.
Anthropic phát hiện 24.000 tài khoản gửi 16 triệu truy vấn bất thường, cáo buộc các startup Trung Quốc như DeepSeek khai thác dữ liệu trái phép.
Xiaomi 17 Ultra ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera Leica 200MP và pin 6.800mAh, trở thành đối thủ nặng ký của Galaxy S26 Ultra.
Chiếc Explorer đặc biệt mà Ford Motor Company dành tặng Giáo hoàng Leo XIV, là món quà cá nhân từ CEO Ford Jim Farley dựa trên bản Explorer Platinum AWD 2026.
Việc gây nhiễu và giả mạo tín hiệu GPS đang đe dọa nghiêm trọng an toàn hàng không và hàng hải quốc tế trong cuộc chiến tại Iran.
Khi mua mẫu xe sedan Yangwang U7 2026 tại thị trường Trung Quốc, khách hàng có thể chọn cả phiên bản thuần điện (EV) và hybrid cắm sạc (PHEV).
Bộ đôi xe Jeep Gladiator và Wrangler được sản xuất từ năm 2018 đến 2022 đang bị gọi triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi đèn cảnh báo động cơ.
Hyundai chuẩn bị ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu sedan đầu bảng Grandeur, dự kiến ra mắt vào năm 2026 với nhiều thay đổi được cho là "mạnh tay" nhất.
Báo cáo Citrini Research cảnh báo AI có thể gây thất nghiệp trên 10%, tạo vòng xoáy tử thần khiến nền kinh tế Mỹ sụp đổ chỉ trong 2 năm tới.
Alpina vừa ra mắt mẫu SUV XB7 cuối cùng trước khi ngừng sản xuất. Hãng chỉ sản xuất 120 chiếc, tất cả đều được sơn màu Xanh lá cây hoặc Xanh dương Alpina.
Mẫu xe tay ga Honda SH150i Special Edition HRC 2026 bản đặc biệt sản xuất tại Italy dự kiến về Việt Nam với số lượng khoảng 50 xe, giá ước tính 295 triệu đồng.
Dù đang thống lĩnh GPU, Nvidia tiếp tục ra mắt chip suy luận AI mới, hợp tác cùng OpenAI và Groq để tái định hình cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Mẫu SUV Range Rover Sport SV Ultimate Edition 2026 sẽ không được bán ra thị trường toàn cầu. Xe chỉ sản xuất 500 chiếc, tất cả đều dành cho thị trường Anh.
Xteink X4 gây chú ý nhờ thiết kế siêu nhỏ như thẻ từ, nhưng loạt hạn chế về màn hình, thao tác và hiệu năng khiến giá 1,5 triệu đồng trở nên khó thuyết phục.
Elon Musk hình dung tương lai nơi con người không cần làm việc, tiền bạc vô nghĩa và robot nhiều hơn dân số, gọi đó là “sự dồi dào bền vững”.
GIO MOBI vừa ra mắt xe điện Go Easy, Go Venture, Go Joy tại Việt Nam. Đây là những mẫu xe giúp người dùng di chuyển trong sân golf, du lịch và khu công nghiệp.
Skoda đang mở rộng dòng xe điện của mình tại Úc với các mẫu Octavia Select Hybrid mới, Octavia Wagon Hybrid và Superb PHEV.