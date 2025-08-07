Chuyên gia pháp lý nói về vụ trộm hy hữu ở Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, ngày 4/8, làm việc với cơ quan công an, Trần Ngô Chung (SN 1995, trú xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng) thừa nhận đã “cuỗm” một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold từ một thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn ( phường Hòa Cường).

Đáng chú ý, sau đó, Lê Trung Phong (SN 2008, phường Cẩm Lệ) đến Công an phường Hòa Cường và thừa nhận chiếc điện thoại trên là của mình nhưng cũng là “hàng đi trộm” của một người khác trước đó. Phong khai nhận toàn bộ hành vi trộm chiếc điện thoại và khai nhận thêm đã tiến hành thêm 2 vụ trộm túi xách tại số 99 Nại Nam 8 (phường Hòa Cường).

Hai tên trộm cùng tang vật liên quan.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, hành vi của cả hai đối tượng Chung và Phong đều phạm tội trộm cắp tài sản.

Theo luật sư Thơm, quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu của công dân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong cấu thành cơ bản của tội trộm cắp tài sản, đối tượng tác động là tài sản có thể là hợp pháp hoặc không hợp pháp.

Tài sản hợp pháp là những loại tài sản được xác lập quyền sở hữu cho chủ sở hữu theo các căn cứ Bộ luật dân sự điều chỉnh như: do lao động, sản xuất, kinh doanh hợp pháp; được chuyển quyền sở hữu; được thừa kế tài sản....hoặc có thể là tài sản bất hợp pháp như do phạm tội, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự mà có.

Tuy nhiên, do pháp luật hình sự không loại trừ tính chất hợp pháp hoặc bất hợp pháp của đối tượng tác động của tội trộm cắp tài sản. Vì vậy, tài sản hợp pháp hay bất hợp pháp đều có thể là đối tượng tác động của tội phạm.

Xét hành vi của các đối tượng trong vụ việc này "lén lút" chiếm đoạt tài sản của người khác đã cấu thành tội Trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Thông tin vụ việc trên cho thấy, Phong đã chiếm đoạt chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold của bị hại. Giai đoạn này, tội phạm đã hoàn thành và đối tượng Phong là người phạm tội. Sau khi Phong thực hiện hành vi trộm cắp và đang quản lý chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold thì bị đối tượng Chung lén lút chiếm đoạt. Giai đoạn này, đối tượng Phong được xác định là bị hại. Như vậy, trong vụ án này, Phong vừa là bị hại và cũng là bị can. Điều đó không trái quy định của pháp luật.

Thực tế có nhiều vụ án, đối tượng sử dụng vũ lực cướp tài sản, tiền bạc, nhưng sau đó lại bị đối tượng khác cướp số tiền vừa chiếm đoạt được.... hoặc có vụ án: A và B cùng đi cướp giật được tài sản điện thoại và A quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối ngủ, B đã lấy điện thoại đang được A cất giữ trong người rồi bỏ trốn. Trong trường hợp này cả 2 phạm tội cướp giật tài sản và B phạm thêm tội Trộm cắp tài sản.