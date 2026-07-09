Chuỗi gói thầu công sát giá trần của Công ty Hùng Hậu tại Tây Ninh [Kỳ 1]

Hàng loạt gói thầu xây lắp công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Công ty TNHH MTV Hùng Hậu thực hiện ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, dấy lên câu hỏi lớn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Hùng Hậu có mã số doanh nghiệp 1101253136, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Số 142/8, Ấp Thanh Tân, Xã Thuận Mỹ, Tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp do ông Lê Hùng Hậu làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, là một nhà thầu xây lắp dân dụng thường xuyên góp mặt tại các dự án đầu tư công. Hệ thống dữ liệu mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 57 gói thầu, trong đó ghi nhận trúng thầu 44 gói, trượt 13 gói và 1 gói chưa có kết quả chính thức. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt mức hơn 92,49 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Tây Ninh chiếm ưu thế tuyệt đối khi có tới 56 trên tổng số 57 gói thầu được thực hiện tại đây, đạt tỷ lệ 98,21%.

Biểu phân kỳ lịch sử gần nhất cho thấy, trong năm 2025, công ty tham gia 11 gói thầu, trúng 9 gói và trượt 2 gói với tổng giá trị hơn 11,4 tỷ đồng, với tỷ lệ 100% thực hiện tại sân nhà Tây Ninh. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận kết quả trúng 7 gói thầu trên tổng số 8 gói tham gia với tổng giá trị hơn 29 tỷ đồng. Toàn bộ các dự án này đều nằm trong phạm vi nguồn vốn ngân sách nhà nước tại địa bàn tỉnh Tây Ninh dưới mô hình quản lý hành chính mới tinh gọn chỉ còn 2 cấp tại địa phương là cấp Tỉnh và cấp Xã. Việc một nhà thầu liên tục thắng lớn trên sân nhà là điều bình thường trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên cách thức vượt qua các đối thủ với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhỏ giọt lại để lại nhiều dấu hiệu cần được mổ xẻ chi tiết.

Tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp tại các dự án đấu thầu rộng rãi

Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách siêu thấp (dưới 0,5%) tại các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng của Công ty TNHH Một thành viên Hùng Hậu xuất hiện một cách hệ thống và đi kèm những bất thường kỹ thuật lớn từ phía đối thủ cạnh tranh.

Tại gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Trường THCS Long Trì do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã An Lục Long làm chủ đầu tư. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 104/QĐ-BQLDA được ký ban hành ngày 08/06/2026 bởi Giám đốc Nguyễn Duy Phương ghi nhận giá dự toán gói thầu là 9,338 tỷ đồng. Giá trúng thầu chính thức của Liên danh Xây dựng Hùng Hậu (Công ty TNHH MTV Hùng Hậu và Công ty TNHH MTV Vũ Phong) là 9,297 tỷ đồng (làm tròn từ mức giá dự thầu 9,297 tỷ đồng). Qua đấu thầu rộng rãi công khai trên mạng, gói thầu trị giá hơn 9,3 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách một khoản khiêm tốn là 40.623.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp là 0,44%.

Quyết định số 104/QĐ-BQLDA

Đáng nói, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hưng Thịnh Phú lại bị loại ngay từ vòng đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất (E-HSDT) do lỗi bảo đảm dự thầu sơ đẳng. Tổ chuyên gia kết luận nhà thầu này "Không đạt" ở nội dung đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT do "Bảo đảm dự thầu không hợp lệ" và không tiến hành đánh giá ở các bước kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm tiếp theo. Qua kiểm tra, file scan đính kèm của nhà thầu Hưng Thịnh Phú chỉ chứa các tài liệu hành chính nội bộ (như Quyết định điều động cán bộ, Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh, Quyết định ủy quyền thực hiện nhiệm vụ) mà hoàn toàn không có Thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng theo quy định. Lỗi cơ bản này khiến đối thủ bị loại tức khắc, giúp Liên danh Xây dựng Hùng Hậu một mình vượt qua bước tài chính và trúng thầu sát nút giá trần.

Dấu hiệu thiếu tính cạnh tranh thực chất tiếp tục lặp lại tại gói thầu Cải tạo sửa chữa các hạng mục thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư. Căn cứ Quyết định phê duyệt số 526/QĐ-BQLDA ký ngày 25/03/2026 bởi Phó Giám đốc Nguyễn Anh Phương, giá dự toán gói thầu được duyệt là 3,996 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Hùng Hậu trúng thầu với giá 3,984 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt mức siêu thấp là 0,28% (tương đương giảm giá 11.099.050 đồng so với giá dự toán).

Tại gói thầu này, nhà thầu đối thủ là Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Cơ khí - Xây dựng Quảng Đức đã nộp hồ sơ với mức giảm giá thầu sâu lên tới 10% để tạo lợi thế về giá, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 3,440 tỷ đồng (so với giá dự thầu chưa giảm giá là 3,823 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhà thầu này lại bị Tổ chuyên gia chấm "Không đạt" ở bước đánh giá kỹ thuật do hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Cụ thể, nhà thầu Quảng Đức đã mắc các lỗi kỹ thuật hệ thống rất nặng:

Về giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: Nhà thầu đã sao chép nguyên văn bản vẽ thiết kế của chủ đầu tư đính kèm vào các hạng mục thi công thay vì tự lập biện pháp thi công chi tiết của riêng mình (E-HSMT quy định hành vi sao chép bản vẽ thiết kế mà không phải biện pháp thi công tự lập sẽ bị coi là không nắm được yêu cầu và bị loại).

Về đơn vị cung ứng vật tư: Nhà thầu không kèm tài liệu chứng minh đơn vị cung ứng ký kết hợp đồng nguyên tắc thực sự hoạt động và thiếu hóa đơn VAT chứng minh năng lực nhà cung cấp. Khi được chủ đầu tư gửi văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ thầu, Quảng Đức đã phớt lờ và không bổ sung đầy đủ tài liệu.

Việc đối thủ bỏ giá thấp hơn nhưng lại mắc các lỗi kỹ thuật sơ đẳng và thiếu hợp tác trong khâu làm rõ hồ sơ đã gián tiếp giúp Công ty TNHH MTV Hùng Hậu một mình đi tiếp vào vòng đánh giá tài chính và nghiễm nhiên trúng thầu sát nút giá trần.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công ty TNHH MTV Hùng Hậu liên tiếp được Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công phê duyệt trúng hai gói thầu thi công xây dựng. Cụ thể, ngày 26/6/2026, doanh nghiệp trúng một gói thầu với giá 1.478.834.000 đồng; đến ngày 8/7/2026, tiếp tục trúng thêm một gói thầu với giá 10.598.004.000 đồng.

Sự trùng khớp khó hiểu tại các gói chỉ định thầu rút gọn

Sự trùng khớp khó hiểu về tỷ lệ tiết kiệm công và việc chậm trễ công bố thông tin tại các gói thầu chỉ định thầu rút gọn đầu năm 2026 của Công ty TNHH MTV Hùng Hậu đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tính thực chất của công tác thương thảo giá ngân sách.

Dữ liệu hồ sơ gốc ghi nhận toàn bộ 3 gói thầu xây lắp công giao cho Công ty TNHH MTV Hùng Hậu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đều đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xơ cứng, trùng lặp tuyệt đối ở mức 1%:

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa trụ sở Đảng ủy xã Thuận Mỹ do Ban Quản lý Dự án xã Thuận Mỹ làm chủ đầu tư. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 36/QĐ-BQLDA ký ngày 03/06/2026 bởi Giám đốc Đỗ Minh Hà phê duyệt giá trúng thầu là 691.338.000 đồng. Đối chiếu với giá gói thầu được duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 698.322.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm sau thương thảo đạt đúng 1% (tương đương tiết kiệm cho ngân sách 6.984.000 đồng).

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa phòng làm việc Ban QLDA, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, sân bê tông trước trụ sở UBND xã, sửa chữa trụ sở UBKT do Phòng Kinh tế xã An Lục Long làm chủ đầu tư. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ấn định giá gói thầu là 1.568.034.000 đồng. Quyết định chỉ định thầu số 391/QĐ-KT ký ngày 23/03/2026 bởi Phó Trưởng phòng Kinh tế Nguyễn Duy Phương phê duyệt giá trúng thầu chính thức là 1.552.353.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tiếp tục dừng lại ở mức xơ cứng 1% (tương đương tiết kiệm 15.681.000 đồng).

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa khối phòng học, phòng chức năng, cổng và hàng rào Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng do Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thăng làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 1.814.388.000 đồng. Quyết định phê duyệt chỉ định thầu số 05/QĐ-THNVT ký ngày 13/01/2026 bởi Hiệu trưởng Nguyễn Thị Diễm phê duyệt giá trúng thầu là 1.796.244.000 đồng. Khoản cắt giảm sau thương thảo đạt đúng 18.144.000 đồng, đưa tỷ lệ tiết kiệm chạm mốc trùng lặp tuyệt đối 1%.

Đối với các gói thầu chỉ định thầu, vai trò thương thảo hợp đồng của chủ đầu tư là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 của Bộ Tài chính, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với điều kiện thị trường và địa bàn nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế. Việc cả ba gói thầu thi công độc lập, thuộc ba chủ đầu tư hoàn toàn khác nhau phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Hùng Hậu đều đạt tỷ lệ giảm giá trùng khớp tuyệt đối 1% khiến dư luận đặt câu hỏi về tính thực chất và trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc tối ưu hóa ngân sách công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư tại chuỗi gói thầu của Công ty Hùng Hậu