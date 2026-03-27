Chủ tịch VUSTA dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật TPHCM

Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ trí thức thành phố trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đến dự và chúc mừng đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương Hội, có sự hiện diện của GS. Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Về phía TPHCM có các đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng 240/266 đại biểu chính thức.

TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao cờ thi đua Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM.

Phát biểu khai mạc đại hội, GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi thực hiện thành công việc hợp nhất liên hiệp hội từ ba địa phương: TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau hợp nhất, tổ chức đã vươn mình lớn mạnh với 49 hội thành viên, 14 đơn vị trực thuộc và quy tụ hơn 70.000 hội viên.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2019-2025, GS.TS Nguyễn Văn Phước khẳng định đây là giai đoạn lịch sử với những thành tựu mang tính bước ngoặt. Liên hiệp Hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối trí tuệ, tổ chức thành công nhiều hội thi sáng tạo và đẩy mạnh công tác tư vấn phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển vùng sau khi sáp nhập. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện hiệu quả việc lan tỏa tri thức qua công tác truyền thông, hỗ trợ xuất bản hàng chục đầu sách chuyên sâu và triển khai nhiều dự án nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chuyên môn, đội ngũ trí thức còn khẳng định trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội và vận động nguồn lực từ thiện. Đặc biệt, việc vinh danh 50 trí thức tiêu biểu trong thời gian qua đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học.

Ban Chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng tổ chức vững mạnh, toàn diện, đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức. Tổ chức hướng tới trở thành trung tâm kết nối, lan tỏa năng lượng sáng tạo và là lực lượng tiên phong trong triển khai khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào "mục tiêu kép". Trước hết là nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thông qua ứng dụng chuyển đổi số nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả. Thứ hai là chuyển đổi trọng tâm từ nghiên cứu thuần túy sang ứng dụng thực tiễn, lấy phát triển bền vững làm chủ đạo.

Trong công tác tập hợp trí thức, Liên hiệp Hội sẽ ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu trí thức số, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như AI, bán dẫn, IoT, Big Data và công nghệ xanh. Mạng lưới này không chỉ bao gồm các chuyên gia trong nước mà còn tăng cường thu hút trí thức trẻ và kiều bào. Song song đó, hoạt động phản biện sẽ được nâng tầm thông qua các hình thức "phản biện số" và "phản biện xanh", tập trung vào các dự án đô thị thông minh và kinh tế tuần hoàn.

Đại hội cũng xác định sẽ đẩy mạnh mô hình kết nối "3 Nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp) để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tập trung vào các giải pháp giảm phát thải. Đồng thời, công tác phổ biến kiến thức sẽ gắn liền với việc xây dựng "văn hóa xanh", giáo dục lối sống tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng lực số cho cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Nhân dịp này, Liên hiệp hội và nhiều tổ chức, cá nhân vinh dự được nhận Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bằng khen của UBND TPHCM.