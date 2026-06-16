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Chính trị

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng dịp Đại lễ Tam hợp

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài vừa gửi thư chúc mừng Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa 2026.

Hải Ninh

Nhân dịp Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2026, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Ban Trị sự Trung ương, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

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Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng đăng nội dung bức thư:

“Nhân dịp Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2026, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới Ban Trị sự Trung ương, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là tôn giáo nội sinh của dân tộc Việt Nam, lấy việc báo đáp Tứ trọng ân (Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân tam bảo, Ân đồng bào và đồng loại) làm nền tảng tu hành, đề cao đạo hiếu, lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, đoàn kết cộng đồng và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Những giá trị tốt đẹp đó đã góp phần bồi đắp truyền thống văn hóa, đạo đức dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi vui mừng nhận thấy thời gian qua, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa cùng đồng bào tín đồ đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thiết thực vào sự phát triển của địa phương và đất nước. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu đó.

Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm nay diễn ra trong niềm vui chung của đất nước sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Những sự kiện trọng đại này tiếp tục củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tôi tin tưởng rằng Ban Trị sự Trung ương, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phương châm “Hành tứ ân – Sống hiếu nghĩa – Vì đại đoàn kết toàn dân tộc”, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Kính chúc các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc; chúc Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2026 thành công tốt đẹp.

Chào thân ái và đoàn kết!”

#Uỷ ban Trung ương MTTQ #Đại lễ Tam hợp #Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa #truyền thống văn hóa #đoàn kết dân tộc

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