Chính phủ đánh giá cao điểm mới, đột phá của MTTQ Việt Nam

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chính phủ đồng tình và đánh giá cao những điểm mới, đột phá mà Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: VGP).

Nhiều kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực

Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 12/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có bài phát biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian qua và công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đại hội diễn ra sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội góp phần tạo xung lực mới, khí thế mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho hay, thời gian qua, nhất là từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, hết sức phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự đồng hành của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, góp phần đưa kinh tế - xã hội của nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, lạm phát, nợ công được kiểm soát. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02% - thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới. Vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 27,6 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 18,2%; thương mại điện tử tăng 25%.

Trong quý I/2026, tăng trưởng GDP đạt 7,83% (trong đó có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%); thu ngân sách nhà nước tăng 15,2%; thu hút FDI tốt (vốn FDI thực hiện đạt 7,4 tỷ USD, tăng 9,8%); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 344,2 tỷ USD, tăng 24,2%.

Các động lực tăng trưởng tiếp tục chuyển biến tốt, cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá. Xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai đồng bộ, tập trung vào các dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc, cảng hàng không, hạ tầng số,…

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều đổi mới. Chính phủ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt trình Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ nhất. Nghiên cứu sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành, nhất là ban hành 8 nghị quyết cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khẩn trương rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung ngay vào chương trình kỳ họp thứ nhất để Quốc hội ban hành nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cụ thể để xử lý, giải quyết.

Điều hành đảm bảo an ninh năng lượng, điện, xăng dầu; điều tiết thị trường, ổn định mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay. Chính quyền địa phương hai cấp cơ bản ổn định, vận hành thông suốt, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn; phân cấp, phân quyền đẩy mạnh gắn với phân bổ nguồn lực.

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự, kỷ cương xã hội được giữ vững. Ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ được đẩy mạnh. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và sự đồng hành của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Chính phủ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trong thành công chung của cả nước có sự đóng góp tích cực, quan trọng từ công tác phối hợp chặt chẽ, ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thứ nhất, hai bên đã phối hợp tích cực, hiệu quả trong tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính phủ đã đồng hành, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động đoàn kết các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân trên các lĩnh vực tham gia hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được mở rộng. Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, biểu dương và tôn vinh người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Hai bên đã phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ trọng đại, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong đồng bào có đạo như Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm 2024, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025, lễ Giáng sinh và chào đón năm mới...

Đặc biệt, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, hòa chung niềm vui ngày hội với nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ngày hội là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; là dịp phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm, qua đó huy động, khơi dậy nguồn lực, động lực to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động, chăm lo cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị. Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí trợ giúp hộ nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước trong các dịp lễ, Tết. Chính phủ đã thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến phổ thông, hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em ở vùng khó khăn, xây dựng các trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới.

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu quốc gia; vận động hàng triệu hộ dân tự nguyện hiến 98,2 triệu m2 đất, đóng góp hàng chục nghìn tỉ đồng và ngày công xây dựng nông thôn mới.

Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”, hoàn thành trước thời hạn 5 năm 4 tháng mục tiêu của Nghị quyết Trung ương khóa XIII về xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng, hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử; quá trình tổ chức triển khai bầu cử bảo đảm công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay.

Thứ ba, phối hợp hiệu quả trong công tác phản biện xã hội, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng chính sách, pháp luật. Chính phủ đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giai đoạn 2024 - 2029, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ tư, phối hợp hiệu quả trong công tác đối ngoại nhân dân. Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp hỗ trợ mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; phối hợp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về thành tựu đổi mới, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Tổ chức gặp mặt, tri ân nhiều tổ chức, cá nhân bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ luôn tham khảo ý kiến của Đoàn Chủ tịch trong vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hỗ trợ cộng đồng kiều bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực đóng góp vào sự phát triển của đất nước; hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ với các đối tác, duy trì hiệu quả nội dung ký kết với bạn bè truyền thống.

Thứ năm, công tác phối hợp trao đổi thông tin, tham dự họp, làm việc liên tịch được duy trì, đổi mới và đẩy mạnh. Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan để bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp.

Định kỳ, Chính phủ thông báo cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng thông báo cho Chính phủ về tình hình nhân dân và hoạt động của Đoàn Chủ tịch; tham vấn ý kiến của Chính phủ và các cơ quan thành viên của Chính phủ về nội dung báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước khi trình Quốc hội tại các kỳ họp.

Chính phủ đồng tình và đánh giá cao những điểm mới, đột phá mà Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đề ra. Thời gian tới, hai bên tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu thực tiễn để tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trọng tâm là tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài tham gia hiến công, hiến kế, chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng xã hội hài hòa, văn minh, tiến bộ, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tăng cường phối hợp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo và địa phương có đông đồng bào dân tộc; phấn đấu thực hiện thành công 12 chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến cơ sở, đến nhân dân mà Đại hội đề ra.

Phối hợp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên ngay từ bước đánh giá tác động, xây dựng và hoạch định chính sách; nâng cao chất lượng các dự án luật; phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện hiệu quả chương trình “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chính phủ phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ với bạn bè quốc tế và các đối tác truyền thống nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực, điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Chính phủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chính phủ cam kết cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức phối hợp theo hướng thực chất, đo lường được kết quả, lấy nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực của hành động như: tổ chức tháng “Nghe dân nói”; triển khai nền tảng “Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; triển khai các hành động, phong trào thi đua dựa trên dữ liệu, số liệu và sự hài lòng của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp thông qua việc xây dựng và triển khai các đề án nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chính phủ cũng đề nghị hai bên phối hợp điều chỉnh, bổ sung nghị quyết liên tịch, trong đó xây dựng các nội dung, cơ chế phối hợp mới phù hợp với yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu đồng bào thành nguồn lực vật chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.