Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chú rể 23 tuổi ở Ninh Bình nghi nhảy sông, mất tích trong ngày cưới

Chú rể ở Ninh Bình bỏ lại xe máy trên cầu, nghi gieo mình xuống sông tự tử ngay trong ngày diễn ra đám cưới.

Theo Trọng Tùng/ Vietnamnet

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Nam Trực (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã nhận được thông tin về một người trú trên địa bàn nghi nhảy cầu tại phường Nam Định (cùng tỉnh) đúng vào ngày diễn ra lễ cưới của mình.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của một người đàn ông để trên cầu Đò Quan (phường Nam Định) và lập tức báo cơ quan chức năng.

t1.jpg
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định người nghi nhảy cầu là anh Đ.Q.H., sinh năm 2002.

Theo người nhà, anh H. là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em, vốn chăm chỉ và hiền lành. Ngày 9–10/11 diễn ra đám cưới của anh, trong đó ngày 10/11 là ngày đón dâu.

Trước khi xảy ra sự việc, gia đình cho biết không có mâu thuẫn, và anh H. cũng không có biểu hiện bất thường.

Khi nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc nghi anh H. bỏ xe lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông, ai nấy đều bàng hoàng, đau xót.

Ngay sau khi biết tin, gia đình lập tức có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm, nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Người nhà cho biết thêm, bố mẹ anh H. hiện rất suy sụp, liên tục khóc ngất, chỉ cầu mong phép màu xảy ra.

Đến 16h45 cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/chu-re-23-tuoi-nghi-nhay-song-mat-tich-trong-ngay-cuoi-2461409.html
#Ninh Bình #chú rể #nhảy cầu

Bài liên quan

Xã hội

Cứu sống học sinh lớp 11 ở Gia Lai nhảy đập tự tử trên sông Côn

Nạn nhân nhảy đập tự tử được xác định là em P.N.A.T. (SN 2009, trú xã Bình Phú), học sinh một trường THPT thuộc địa bàn xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai.

Vụ việc xảy ra vào sáng 3/11, tại đập dâng Phú Phong, sông Côn thuộc địa bàn xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) khi một học sinh lớp 11 đã nhảy đập tự tử.

Cụ thể, khoảng 7h sáng cùng ngày, em T. đi xe đạp đến giữa cầu giao thông đập dâng Phú Phong, sau đó nhảy xuống sông tự tử. Phát hiện sự việc, người dân ở đây đã nhanh chóng nhảy xuống sông lặn vớt em T. đưa vào bờ đập.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể nam thanh niên mất tích dưới sông Sêrêpốk

Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể nam thanh niên 26 tuổi dưới sông Sêrêpốk, nghi nhảy cầu tự tử.

Sáng 30/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể một nam thanh niên tại khu vực sông Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

base64-1761791452894921676015.jpg
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.
Xem chi tiết

Xã hội

Dũng cảm lao xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu

Hai người đàn ông phát hiện người phụ nữ có dấu hiệu bất thường nhảy cầu La Ngà (Đồng Nai) tự tử liền lao theo cứu người.

Ngày 24/10, Công an xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa đề xuất khen thưởng đột xuất cho hai người dân dũng cảm cứu kịp thời người phụ nữ nhảy cầu La Ngà.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 23/10, ông Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú) chạy xe máy trên Quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới