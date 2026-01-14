Người đái tháo đường có biến chứng tim mạch cần lưu ý khi thời tiết trở lạnh

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, thời tiết trở lạnh, người mắc đái tháo đường (ĐTĐ) có biến chứng tim mạch cần chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn bình thường, vì lạnh dễ làm tăng huyết áp, co mạch, tăng đường huyết và nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng:

Giữ ấm đúng cách

Giữ ấm ngực, cổ, đầu, tay chân – đây là các vùng dễ mất nhiệt.

Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột (từ phòng ấm ra ngoài lạnh).

Hạn chế tắm khuya, không tắm nước quá nóng.

Ngủ phòng kín gió, nhiệt độ ổn định.

Lạnh làm co mạch, tim phải làm việc nhiều hơn dẫn đến dễ gây biến cố tim mạch.

Kiểm soát đường huyết chặt chẽ

Đo đường huyết đều đặn hơn trong mùa lạnh.

Không tự ý tăng/giảm liều thuốc hay insulin.

Chú ý: trời lạnh dễ ít vận động → đường huyết tăng.

Dấu hiệu cảnh báo đường huyết cao: Khát nhiều, tiểu nhiều; Mệt mỏi, nhìn mờ; Lạnh nhưng vẫn vã mồ hôi.

Người bệnh đái tháo đường cần lưu ý khi trời lạnh - Ảnh BVCC

Theo dõi tim mạch và huyết áp

Đo huyết áp hàng ngày, nhất là buổi sáng.

Uống thuốc tim mạch, huyết áp đúng giờ, đủ liều.

Không tự ý ngưng thuốc khi thấy “đỡ”.

Đi khám ngay nếu có: Đau ngực, tức ngực; Khó thở, hồi hộp; Chóng mặt, tê yếu tay chân, nói khó.

Chế độ ăn phù hợp mùa lạnh

Ăn đủ năng lượng nhưng không ăn quá mặn, quá ngọt.

Hạn chế: Rượu bia (dễ hạ đường huyết & tăng huyết áp); Đồ chiên rán, nhiều mỡ.

Tăng: Rau xanh, cá, đậu, ngũ cốc nguyên hạt; Canh, súp ấm (ít muối); Vận động an toàn; Tập thể dục nhẹ – vừa (đi bộ trong nhà, giãn cơ); Tránh tập sáng sớm quá lạnh; Khởi động kỹ trước khi vận động.

Chăm sóc bàn chân (rất quan trọng với người đái tháo đường)

Giữ chân luôn ấm và khô.

Kiểm tra chân mỗi ngày: nứt da, trầy xước, tê bì.

Không ngâm chân nước nóng lâu.

Mang tất cotton, giày vừa chân.

Phòng nhiễm trùng đường hô hấp.

Đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Tiêm phòng cúm, phế cầu (nếu có chỉ định).

Nghỉ ngơi đầy đủ, tránh thức khuya.