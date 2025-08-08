Chủ quan vết tôn cứa nhẹ người đàn ông nguy kịch vì vi khuẩn “ăn thịt người”

Một bệnh nhân nam 65 tuổi, trú tại Uông Bí – Quảng Ninh, được đưa vào viện trong tình trạng lơ mơ, da lạnh, tụt huyết áp, suy đa tạng. Nguyên nhân bắt đầu chỉ từ một vết thương nhỏ do mảnh tôn cứa vào tay cách đó 2 ngày.

Theo người bệnh cho biết, ban đầu chỉ nghĩ là vết xước nhẹ, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sau đó bàn tay trái sưng to, đau nhức dữ dội. Khi nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào hoại tử do vi khuẩn “ăn thịt người”, gây sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Bàn tay của người bệnh khi nhập viện - Ảnh BVCC

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, các y, bác sĩ đã tiến hành truyền kháng sinh, lọc máu liên tục, dẫn lưu dịch mủ, hiện tại người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.

BSCKI Phạm Thanh Tùng – Phụ trách đơn nguyên Hồi sức tích cực Ngoại, cho biết, nhiều người thường chủ quan với các vết thương nhỏ ngoài da, đặc biệt là các vết thương do đinh sắt, tôn cứa… Các vi khuẩn nguy hiểm có thể xâm nhập cơ thể và tấn công sức khỏe người bệnh rất nhanh.

Sức khỏe người bệnh hiện ổn định - Ảnh BVCC

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người bệnh không nên chủ quan với các vết thương. Khi bị thương cần:

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sạch.

Sát trùng bằng cồn 70 độ, oxy già hoặc povidine (Betadine).

Không bôi thuốc lá, thuốc dân gian, không rõ nguồn gốc.

Băng bằng gạc sạch.