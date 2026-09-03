Cứu ngư dân gặp nạn khi đang hành nghề trên biển

Khi đang khai thác hải sản trên biển, một ngư dân ở tỉnh Gia Lai không may bị ròng rọc đập vào đầu, dẫn tới chấn thương sọ não.

Ngày 3/9, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tổ cấp cứu đường không của bệnh viện vừa phối hợp với trực thăng của Binh đoàn 18 đưa bệnh nhân bị đa chấn thương từ Đảo Trường Sa Lớn về đất liền điều trị.

Trước đó, ngày 1/9, trong quá trình kéo lưới, ngư dân N.V.H (sinh năm 1974, quê Gia Lai) bị ròng rọc đập vào vùng mặt dẫn tới bất tỉnh. Rạng sáng ngày 2/9, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng đầu có vết thương dài 3 cm, bờ nham nhở, hở màng não.

Theo kết quả chụp Xquang sọ não cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương sọ và gãy nhiều xương hàm mặt phức tạp. Các bác sĩ tại Bệnh xá Đảo Trường Sa Lớn đã xử trí cấp cứu và hội chẩn qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh nhân bị đa chấn thương được chuyển về Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não theo dõi vết thương sọ não hở, vỡ xương sọ thái dương chẩm phải, theo dõi máu tụ nội sọ, chấn thương hàm gãy xương hàm trái dưới, gãy cung gò má phải tai nạn lao động giờ thứ 32.

Xác định đây là trường hợp bệnh nhân nặng, nguy cơ tổn thương não, suy hô hấp, chảy máu tiến triển, Bệnh viện Quân y 175 đã tham mưu đề xuất chỉ định vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng không về đất liền.

Khoảng 21h ngày 2/9, máy bay trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm kíp trưởng cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tá ThS.BS.CKI Đinh Văn Hồng làm tổ trưởng cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất. Đến 23h15, Tổ bay hạ cánh an toàn xuống Đảo Trường Sa Lớn tiếp nhận bệnh nhân.

Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ nhanh chóng khám đánh giá bệnh nhân, đặt ống nội khí quản bảo vệ đường thở, thở máy và duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không. 3h52 ngày 3/9, trực thăng hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175.

Hiện, bệnh nhân tiếp tục được tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn viện để đưa ra phương án điều trị phù hợp.