Nam thần Lương Thế Thành trở lại sau 13 năm vẫn đẹp “đỉnh cao”

Giải trí

Nam thần Lương Thế Thành trở lại sau 13 năm vẫn đẹp “đỉnh cao”

Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, nam diễn viên Lương Thế Thành bất ngờ tái xuất và gây “sốt” với vẻ ngoài phong trần, lịch lãm.

Lương Thế Thành vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, gắn liền với hình tượng điển trai, mạnh mẽ và phong thái chuẩn “soái ca”.
Suốt nhiều năm qua, dù ít xuất hiện trong các dự án điện ảnh, Lương Thế Thành vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ gương mặt đậm chất điện ảnh và lối diễn xuất đa dạng, cảm xúc.
Trong bộ ảnh mới đây, nam diễn viên diện bộ vest đen lịch lãm, khoe vẻ ngoài phong trần.
Nhiều khán giả nhận xét rằng Lương Thế Thành dường như không hề bị thời gian “chạm” đến.
Ở tuổi 43, Lương Thế Thành vẫn giữ được vẻ điển trai, đường nét hài hòa và hình thể săn chắc, xứng danh một trong những “mỹ nam màn ảnh Việt” được yêu mến nhất.
Sự trở lại của Lương Thế Thành càng trở nên đáng chú ý khi góp mặt trong bộ phim Hoàng tử quỷ, do bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân thực hiện.
Đây là dự án đánh dấu cột mốc 13 năm kể từ lần cuối Lương Thế Thành xuất hiện ở dòng phim điện ảnh khiến khán giả kỳ vọng vào một màn hóa thân đầy bứt phá.
Với kinh nghiệm diễn xuất cùng phong thái trầm tĩnh, trưởng thành, Lương Thế Thành được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lần tái xuất này.
Sự xuất hiện của anh trong Hoàng tử quỷ được xem là điểm nhấn giúp bộ phim tăng thêm sức hút ngay từ khi mới công bố dự án.
Lương Thế Thành hiện có hôn nhân viên mãn bên diễn viên Thuý Diễm và con trai.
Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt không chỉ tài năng mà còn có một tổ ấm hạnh phúc.
Đáng chú ý, lần quay trở lại này Lương Thế Thành không chỉ một mình. Cả hai vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm gần như cùng lúc trở lại với mảng điện ảnh, cùng nhau dành trọn tâm sức cho sự nghiệp. Ảnh: FB Lương Thế Thành
