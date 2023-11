ĐBQH: Quy định không uống rượu bia khi lái xe là đúng, nhưng phải ở giới hạn

Chiều 24/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Hành vi bị cấm điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ cồn là nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận với những ý kiến trái chiều. Tại các phiên thảo luận, nội dung này cũng “nóng” nghị trường với những tranh luận.



Quy định nồng độ cồn bằng 0 là không hợp xu thế thế giới

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 24/11 với PV Tri thức và Cuộc sống, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) cho hay, ông không đồng tình với quy định nồng độ cồn bằng 0.

“Tôi cho rằng, để nồng độ cồn bằng 0 không hợp với xu thế chung. Như nhiều phương tiện truyền thông đã đưa, xây dựng luật phải dựa vào văn hóa, truyền thống”, ông Huân nói.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương).

Hiện nay, trên thế giới chỉ có 20 nước cấm tuyệt đối nồng độ cồn, chủ yếu là những nước theo đạo Hồi, kể cả không tham gia giao thông thì cũng không uống bia rượu. 140 nước thì không cấm. Chỉ cần nhìn vào con số đó sẽ thấy đâu là số đông, đâu là xu thế?

Ngoài ra, đối với nước ta, thực tế, theo truyền thống văn hóa, những sự kiện như lễ ăn hỏi, cưới xin, ma chay diễn ra thường xuyên, hoặc gặp gỡ giao tiếp… Nếu ta cấm tuyệt đối không có nồng độ cồn khi lái xe thì những người tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Và khi tuân thủ theo luật pháp, họ sẽ phải từ bỏ một số thói quen.

Theo đại biểu Huân, về mặt luật pháp, đương nhiên phải chấp hành. Tuy nhiên, nếu chưa tới ngưỡng mà bắt người dân phải từ bỏ thói quen, thì điều đó phải nên xem xét. Bởi mục đích của luật xây dựng là để điều chỉnh hành vi của con người cho đúng, nhưng phải bảo tồn được văn hóa, hướng tới người dân, tạo sự thuận tiện cho người dân.

Nếu uống nhiều quá, vượt ngưỡng, sự tự do của mình làm ảnh hưởng tới sự tự do và an toàn của người khác thì phải ngăn chặn. Nhưng nếu chỉ uống 1-2 chai bia chưa đến ngưỡng mà lại ngăn chặn người ta thì lại vi phạm đến tự do và truyền thống văn hóa.

“Tất nhiên, có người cho rằng, nếu để một ngưỡng như vậy sẽ khó kiểm soát, điều này tôi không đồng tình. Bởi vì, cho dù anh có để mức bằng 0 rồi phạt rất cao thì người ta vẫn vi phạm trong một số trường hợp. Rồi trong quá trình phạt đó thì xử lý thế nào, có nghiêm minh không… phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lên, chứ không phải quy định mức bằng 0 cho dễ kiểm soát”, đại biểu nêu ý kiến.

Trong phiên thảo luận chiều nay, đại biểu Huân nhận định sẽ có những ý kiến khác nhau, có người đồng tình, có người không.

Theo đại biểu Huân, khi đóng góp Luật sẽ có những ý kiến đa chiều, ý kiến của đại biểu cũng không mang tính phổ quát toàn dân, đương nhiên sẽ có những ý kiến khác. Ban Soạn thảo, Ban thẩm tra, Ủy ban thường vụ cân nhắc sẽ chọn phương án nào hợp lý nhất.

“Zero” nồng độ cồn khi lái xe là bất hợp lý

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống bên hanh lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho hay, quy định lái xe không được uống rượu bia được người dân rất đồng tình ủng hộ, bản thân đại biểu cũng ủng hộ điều này. Tuy nhiên, theo đại biểu, quy định về nồng độ cồn trong hơi thở zero (tức là bằng 0) là không phù hợp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa.

Giải thích quan điểm của mình, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay, hiện nay có một số thức ăn, đồ uống, gia vị đã đã có chứa nồng độ cồn. Vì vậy, khi người dân ăn uống vào và bị lực lượng chức năng đo và bị xử phạt. Điều này đã gây bất cập.

"Thậm chí người dân uống một chút rượu bia buổi chiều tối hôm nay, đêm về nghỉ ngơi nhưng sáng mai đi làm bị thổi nồng độ cồn vẫn bị phạt", đại biểu nói.

Nhấn mạnh một lần nữa quan điểm, quy định người dân không được uống rượu bia khi lái xe là đúng, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, bên cạnh đó phải có quy định rõ hơn về tỷ lệ cho phép, tức dưới ngưỡng bao nhiêu thì không bị xử phạt, trên ngưỡng đó thì bị xử phạt. Như vậy mới bảo đảm công bằng cho người dân.

Điều này còn liên quan đến văn hóa. Trong văn hóa của người Việt ở vùng nông thôn, của nhiều dân tộc thì mọi dịp đều có chai rượu, ly bia. Nếu người dân uống nửa chai bia, một ly rượu lễ nghĩa thì trong hơi thở đã có nồng độ cồn. Vì vậy, nếu quy định đưa ra một ngưỡng nhất định, người dân sẽ cảm thấy hợp lý.

Đại biểu cho biết, sẽ nêu quan điểm và phản biện điều này trước nghị trường quốc hội chiều nay. Ông giữ quan điểm: "Quy định không uống rượu bia khi lái xe là đúng nhưng phải quy định trong hơi thở có nồng độ cồn ở một giới hạn nhất định", ông Hòa nói.

Từ quan điểm và phân tích trên, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, chúng ta cũng phải đánh giá khách quan nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, không phải tất cả các vụ tai nạn giao thông đều do tài xế uống rượu bia.