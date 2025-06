Chính thức thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Thành phố đang thực hiện xây khu thương mại tự do theo Nghị quyết 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng nói gì về việc lấn biển làm khu thương mại tự do? Tại cuộc họp báo quý 4/2024, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã lên tiếng trước những ý kiến băn khoăn về đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ ưu tiên đầu tư 33 dự án gồm 3 dự án bên trong khu thương mại tự do được xây dựng tại huyện Hòa Vang và 30 dự án nằm bên ngoài, xây dựng tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

Đà Nẵng ưu tiên đầu tư 33 hạ tầng cho Khu thương mại tự do UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình về Danh mục chuẩn bị đầu tư, ưu tiên bố trí vốn đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài Khu thương mại tự do.

Đà Nẵng lập Tổ công tác triển khai Khu thương mại tự do UBND TP Đà Nẵng vừa lập Tổ công tác triển khai thành lập Khu thương mại tự do do ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng.