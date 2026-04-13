Chính quyền vào cuộc vận động hòa giải, ổn định tâm lý học sinh

Chính quyền xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp điều tra, hỗ trợ tâm lý học sinh, đảm bảo an toàn và ổn định môi trường học tập sau vụ xô xát nghiêm trọng.

Trước vụ việc bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn, chính quyền xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đã nhanh chóng vào cuộc, vừa xử lý theo quy định, vừa vận động các bên giữ bình tĩnh, phối hợp hòa giải nhằm ổn định tâm lý học sinh và tránh mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Chiều 13/4, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền đã chủ trì cuộc họp với đại diện nhà trường và các cơ quan chức năng liên quan nhằm khẩn trương nắm bắt tình hình, thống nhất phương án xử lý vụ việc bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn, đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

UBND xã Vạn Tường họp bàn xử lý vụ việc bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Ung Đình Hiền cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai học sinh là Tr. và em B.. Trong quá trình tiếp xúc, hai bên phát sinh lời qua tiếng lại và hẹn gặp để giải quyết. Tuy nhiên, cuộc gặp sau đó không được kiểm soát, dẫn đến xô xát. Đáng chú ý, trong quá trình xảy ra vụ việc, em B. còn bị anh trai của một học sinh khác tham gia hành hung, khiến tính chất sự việc trở nên phức tạp hơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để nắm tình hình khám và điều trị ban đầu đối với học sinh bị ảnh hưởng.

Theo nguyện vọng gia đình, em B. tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại một cơ sở y tế ở Đà Nẵng nhằm đảm bảo điều kiện điều trị và phục hồi tốt nhất.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường nhấn mạnh công tác ổn định tâm lý học sinh sau sự việc.

Song song với công tác chuyên môn, chính quyền địa phương đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh liên quan, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời. Đồng thời, địa phương vận động các em sớm ổn định tâm lý, trở lại trường học.

Theo thông tin ban đầu, hiện có 2/3 học sinh liên quan đã quay trở lại lớp học, trong khi một trường hợp vẫn đang nghỉ học để ổn định tâm lý sau vụ việc.

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND xã Vạn Tường đặc biệt nhấn mạnh là công tác hỗ trợ tâm lý học sinh sau sự cố.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn được yêu cầu tăng cường theo dõi, nắm bắt diễn biến tâm lý học sinh, kịp thời hỗ trợ, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kỳ thị, xa lánh hay gây áp lực đối với học sinh liên quan.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tiếp tục vận động gia đình các bên giữ bình tĩnh, phối hợp trao đổi trên tinh thần hòa giải nhằm ổn định tâm lý học sinh, hạn chế phát sinh mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em.

Về công tác xử lý, ông Ung Đình Hiền cho biết cơ quan Công an đang tiến hành điều tra vụ việc trên cơ sở kết quả giám định y tế và các tài liệu liên quan. Các cá nhân tham gia, bao gồm cả học sinh và người ngoài nhà trường, sẽ được xem xét xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và nội quy ngành giáo dục.

“Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, đồng thời đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp các em nhận thức rõ sai phạm để sửa chữa và tiến bộ”, ông Hiền nhấn mạnh.

Trường THCS Bình Thuận, nơi xảy ra vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận.

Trước đó, UBND xã Vạn Tường đã ban hành Công văn số 668/UBND-VP về việc kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan vụ việc.

Theo đó, Công an xã được giao chủ trì phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội và Trường THCS Bình Thuận khẩn trương xác minh toàn bộ nội dung, làm rõ đối tượng, nguyên nhân và mức độ vi phạm; đồng thời tăng cường kiểm soát thông tin trên không gian mạng, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai lệch gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

UBND xã giao Phòng Văn hóa – Xã hội có trách nhiệm tham mưu giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận nhằm ổn định xã hội.

Đối với Trường THCS Bình Thuận, nhà trường được yêu cầu rà soát toàn bộ vụ việc, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền và tăng cường quản lý học sinh, hỗ trợ ổn định tâm lý cho các em.