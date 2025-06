Chiêu trò "lừa đảo" khi đặt phòng khách sạn mùa du lịch

Mới đây, nhiều cư dân mạng cho biết, fanpage Cây Bàng Non nhận mua hộ vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai (Day 5&6) nhưng đến nay vẫn chưa giao vé. Fanpage này thanh minh rằng họ đã chuyển tiền cho bà N.D.P.T mua vé concert nhưng sau đó không liên lạc được với người phụ nữ này.

Bà N.D.P.T được cho là đang nắm kênh Dustin On The Go (fanpage của MC Dustin Phúc Nguyễn). Vì vậy, Dustin Phúc Nguyễn bị nhiều cư dân mạng réo tên. Mới nhất, Dustin Nguyễn cho biết, anh lập fanpage Dustin On vào năm 2012 và từ năm 2017, bà P.T đóng góp cho fanpage với vai trò người viết nội dung.