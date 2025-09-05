Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cán bộ Công an kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân ở Hà Tĩnh

Nhận được thông tin có một bệnh nhân đang cấp cứu, cần hiến máu gấp, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.

Hạo Nhiên

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên, Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, chiều 4/9, trên đường đi công tác, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang thiếu máu khẩn cấp phục vụ cấp cứu.

68ba6dbad437a.jpg
Thượng uý Hồ Bảo Tuyên kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Không chút do dự, đồng chí Tuyên đã lập tức có mặt tại bệnh viện, trực tiếp tham gia hiến máu để kịp thời cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1959, trú tại Hà Tĩnh) đang trong tình trạng nguy kịch.

Hành động nhân văn, kịp thời của Thượng uý Hồ Bảo Tuyên không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn vì nhân dân phục vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

(Nguồn: Truyền hình Thanh Hoá)
#Cán bộ #Công an Hà Tĩnh #hiếm máu #cứu người #nguy kịch

Bài liên quan

Xã hội

Giải cứu 5 người dân mắc kẹt trong cơn lũ ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa tiến hành giải cứu thành công 5 người dân mắc kẹt trong dòng nước lũ về nhà an toàn.

Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa giải cứu 5 người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại đập tràn thuộc địa phận xã Hiếu Giang.

d0c596c7-febe-4b18-a23a-57b050e1b904.jpg
5 người dân được giải cứu an toàn
Xem chi tiết

Xã hội

Cứu 3 người trong một gia đình bị nước lũ cô lập trong đêm ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa đã giải cứu an toàn 3 nạn nhân bị cô lập trong ngôi nhà bị ngập nước, nguy cơ bị lũ cuốn trôi.

Đêm 25/8, lực lượng Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã giải cứu 3 người trong một gia đình sinh sống cạnh suối Chuỗi, xã Sao Vàng bị nước lũ cô lập trong nhà.

88edd013f85a1104484bjpg.jpg
Lực lượng Công an đã đưa 3 nạn nhân đến nơi an toàn, sức khỏe ổn định.
Xem chi tiết

Xã hội

7 người được giải cứu khỏi đám cháy lúc rạng sáng ở Hưng Yên

Tại một căn nhà ở tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra cháy khiến 7 người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại số nhà 107, đường Hoàng Thị Loan, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

536596318-1242742171198526-6039830139563906466-n-1115.jpg
Các nạn nhân của vụ cháy được sơ cứu. Ảnh: Phòng PCCC và CHCN, Công an tỉnh Hưng Yên
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới