Cán bộ Công an kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân ở Hà Tĩnh

Nhận được thông tin có một bệnh nhân đang cấp cứu, cần hiến máu gấp, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên, Bí thư Chi đoàn Công an xã Sơn Tây vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, chiều 4/9, trên đường đi công tác, Thượng uý Hồ Bảo Tuyên nhận được thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang thiếu máu khẩn cấp phục vụ cấp cứu.

Thượng uý Hồ Bảo Tuyên kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Không chút do dự, đồng chí Tuyên đã lập tức có mặt tại bệnh viện, trực tiếp tham gia hiến máu để kịp thời cứu sống bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1959, trú tại Hà Tĩnh) đang trong tình trạng nguy kịch.

Hành động nhân văn, kịp thời của Thượng uý Hồ Bảo Tuyên không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn vì nhân dân phục vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.