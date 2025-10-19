Ba cán bộ Công an kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Nhận được thông tin có một bệnh nhân đang cấp cứu, cần hiến máu gấp, ba cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.

Ngày 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ba cán bộ Công an xã Đức Quang vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, ngày 18/10, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân T.S.Đ (sinh năm 1962, trú tại xã Đức Minh, huyện Đức Thọ) đang nguy kịch và cần truyền máu gấp tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Cán bộ Công an xã Đức Quang kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Nhận được thông tin, ba đồng chí, gồm: Đại úy Đặng Thanh Sáng, Đại úy Nguyễn Cao Chiến và Thượng úy Lê Anh Tuấn (cán bộ Công an xã Đức Quang) đã không quản ngại đường xa, khẩn trương lên đường ra Nghệ An để hiến máu cứu người.

Hành động nhân văn, kịp thời của 3 đồng chí không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn vì nhân dân phục vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.