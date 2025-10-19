Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ba cán bộ Công an kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Nhận được thông tin có một bệnh nhân đang cấp cứu, cần hiến máu gấp, ba cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.

Hạo Nhiên

Ngày 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ba cán bộ Công an xã Đức Quang vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, ngày 18/10, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân T.S.Đ (sinh năm 1962, trú tại xã Đức Minh, huyện Đức Thọ) đang nguy kịch và cần truyền máu gấp tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

566228793-1525690705680415-3708433482719766762-n.jpg
Cán bộ Công an xã Đức Quang kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân.

Nhận được thông tin, ba đồng chí, gồm: Đại úy Đặng Thanh Sáng, Đại úy Nguyễn Cao Chiến và Thượng úy Lê Anh Tuấn (cán bộ Công an xã Đức Quang) đã không quản ngại đường xa, khẩn trương lên đường ra Nghệ An để hiến máu cứu người.

Hành động nhân văn, kịp thời của 3 đồng chí không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan toả hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn vì nhân dân phục vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video hai cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

(Nguồn: Truyền hình Thanh Hoá)
#Công an #Hà Tĩnh #cán bộ #hiếm máu #cứu người #bệnh hiểm nghèo

Bài liên quan

Xã hội

Chiến sĩ Công an vượt bão số 10 hiến máu cứu người

Nhận được thông tin có bệnh nhân cần truyền máu gấp, cán bộ Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã vượt hơn 25km trong mưa bão để đến bệnh viện hiến máu cứu người.

Ngày 30/9, Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận thông tin sản phụ nguy kịch cần truyền máu gấp, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ công an xã đã lập tức tới bệnh viện để hiến máu cứu người.

Trước đó, vào ngày 29/9, trong khi đang tham gia giúp dân sửa chữa nhà cửa, Công an xã Hương Xuân nhận được tin sản phụ D. (46 tuổi, trú tại xã Hương Khê) đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm AB.

Xem chi tiết

Xã hội

Đại uý Công an kịp thời hiến máu cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Nhận được thông tin có một bệnh nhân đang cấp cứu, cần hiến máu gấp, Đại úy Nguyễn Xuân Nguyên đã nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Đại úy Nguyễn Xuân Nguyên, cán bộ Công an phường Quảng Trị vừa kịp thời hiến máu cứu sống một bệnh nhân nguy kịch.

Trước đó, chiều 8/9, nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải về việc cần gấp một lượng máu phục vụ ca phẫu thuật sản khoa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới