Chiến lược 2025 của Quang Hải Nam: 'Nước cờ' sau cú trượt thầu [Kỳ cuối]

Năm 2025, Quang Hải Nam thể hiện chiến lược đấu thầu linh hoạt, dù không trúng thầu tại Thủ Dầu Một nhưng vẫn cho thấy khả năng tính toán, chọn lựa.

Sau khi Báo Tri thức và Cuộc sống bóc tách con số tiết kiệm 0,98% thể hiện qua bài viết Công ty Quang Hải Nam trúng thầu kỷ lục tiết kiệm 0,98% và làm rõ vai trò của các "sân nhà" tại bài viết Công ty Quang Hải Nam trúng thầu tuyệt đối... nhờ "quan hệ" chủ đầu tư?. Qua đó bức tranh về Công ty TNHH Xây dựng Quang Hải Nam trở nên đa chiều hơn. Kỳ cuối của vệt bài sẽ tập trung vào chiến lược của nhà thầu này trong năm 2025, qua đó cho thấy họ không chỉ là một nhà thầu "bách chiến bách thắng" mà còn là một doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh hết sức thực dụng.

Năm 2025 và chiến lược "hai gọng kìm"

Trong năm 2025, Quang Hải Nam đã áp dụng một chiến lược "hai gọng kìm" linh hoạt.

Một là, họ độc lập tham gia các gói thầu quy mô vừa, cạnh tranh bằng giá. Điển hình là gói thầu tại Cần Thạnh (giá trúng thầu 5,4 tỷ) mà họ đã thắng khi là nhà thầu bỏ giá thấp nhất trong số 3 đơn vị tham dự.

Hai là, họ sử dụng liên danh để chinh phục các gói thầu lớn, yêu cầu cao về năng lực. Gói thầu hơn 31 tỷ đồng tại Bình Thuận là minh chứng rõ nét. Bằng cách liên danh với Công ty Cổ phần tư vấn & xây dựng Việt Kiến Tạo, họ đã tạo ra một tổ hợp nhà thầu đủ mạnh để vượt qua 4 đối thủ khác và giành chiến thắng.

Chuyên gia đấu thầu Hoàng Hải Nam bình luận: "Đây là một chiến lược rất khôn ngoan và phổ biến ở các nhà thầu chuyên nghiệp. Dùng sức mạnh độc lập để thắng các gói thầu 'vừa miếng', và dùng liên danh để 'chinh chiến' ở các dự án lớn, phức tạp. Điều này giúp họ tối ưu hóa nguồn lực và tăng xác suất thành công."

Bài học từ 'cú trượt' ở Thủ Dầu Một

Tuy nhiên, "nước cờ" chiến lược của Quang Hải Nam được thể hiện rõ nhất không phải ở những gói thầu họ thắng, mà là ở một gói thầu họ... thua.

Đó là gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Bình (Mã TBMT: IB2500154875) do Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một cũ mời thầu. Gói thầu này chỉ có 2 nhà thầu tham gia là Quang Hải Nam và một liên danh khác. Giá dự thầu của Quang Hải Nam là 9.919.479.610 đồng, cao hơn mức 9.661.544.000 đồng của đối thủ.

Nguồn MSC

Trong quá trình đánh giá, ngày 05/05/2025, Bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu Quang Hải Nam làm rõ hồ sơ dự thầu. Nhưng theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 09/BC.KQ, "Đến hết ngày 08/05/2025, Bên mời thầu không nhận được hồ sơ làm rõ của nhà thầu". Vì hành động này, Quang Hải Nam đã bị đánh giá "Không đạt" về năng lực kinh nghiệm và bị loại.

Luật sư Nguyễn Văn Lập phân tích: "Việc nhà thầu không nộp hồ sơ làm rõ theo yêu cầu là một quyền của họ. Bên mời thầu đã làm đúng quy trình khi đánh giá họ không đạt. Về mặt pháp lý, không có gì sai. Nhưng về mặt chiến lược kinh doanh, đây có thể là một động thái có tính toán để tránh lãng phí thời gian và chi phí cho một gói thầu mà họ nhận thấy khó có khả năng thắng."

Hành động này cho thấy Quang Hải Nam không đấu thầu một cách cảm tính. Họ tính toán kỹ lưỡng và sẵn sàng chấp nhận một "cú trượt" để bảo toàn nguồn lực cho những cơ hội khác tốt hơn.

Có thể thấy, chân dung của Quang Hải Nam trong năm 2025 là một nhà thầu trưởng thành và chuyên nghiệp. Họ biết khi nào cần "song kiếm hợp bích", khi nào cần "đơn thương độc mã" và quan trọng hơn, biết khi nào cần "rút lui". Câu chuyện của họ, một mặt, là bài học về chiến lược kinh doanh trong ngành xây lắp đầy cạnh tranh. Mặt khác, những chiến thắng với tỷ lệ tiết kiệm thấp vẫn là một lời nhắc nhở rằng, để Luật Đấu thầu thực sự đi vào cuộc sống, mục tiêu cuối cùng không chỉ là chọn được nhà thầu, mà là chọn được nhà thầu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho đất nước.