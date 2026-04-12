Chiến dịch quân sự của Anh chống tàu ngầm Nga ở Bắc Đại Tây Dương

Anh phối hợp đồng minh theo dõi tàu ngầm Nga, cảnh báo về nguy cơ phá hoại hạ tầng ngầm quan trọng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.

Nguyễn Cúc

Hải quân Anh đã tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài hơn một tháng để theo dõi và ngăn chặn hoạt động của các tàu ngầm Nga gần khu vực Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên lo ngại về một “mặt trận ngầm” mới trong cạnh tranh giữa NATO và Moscow.

Theo Military Watch Magazine, lực lượng Anh đã triển khai tàu chiến, máy bay tuần tra biển và hệ thống giám sát để truy vết ba tàu ngầm Nga hoạt động gần các tuyến cáp ngầm và cơ sở hạ tầng dưới biển quan trọng.

Thông tin từ các nguồn quốc tế từ AP cho biết chiến dịch có sự phối hợp với đồng minh, trong đó có Na Uy, nhằm theo dõi một tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula cùng hai tàu ngầm chuyên dụng thuộc Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu Nga (GUGI).

Các tàu ngầm này được cho là có khả năng khảo sát, thậm chí phá hoại hệ thống cáp viễn thông và đường ống năng lượng dưới đáy biển - hạ tầng đóng vai trò sống còn đối với kinh tế và an ninh phương Tây.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Astute của Anh

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, lực lượng nước này đã theo dõi liên tục, buộc các tàu Nga phải rút lui mà không thực hiện được các hoạt động bị nghi ngờ.

Chiến dịch được tiến hành trong bối cảnh thế giới tập trung vào xung đột Trung Đông, điều mà phía Anh cho rằng Moscow đã tận dụng để gia tăng hoạt động “bí mật” dưới biển.

Dù không ghi nhận thiệt hại đối với hệ thống cáp và đường ống, giới chức phương Tây ngày càng lo ngại về nguy cơ phá hoại hạ tầng ngầm - vốn đảm bảo hơn 95% lưu lượng dữ liệu internet toàn cầu.

Trước đó, NATO đã nhiều lần cảnh báo về năng lực ngày càng tăng của Nga trong việc tiến hành chiến tranh dưới đáy biển, bao gồm cả hoạt động trinh sát và phá hoại trong trường hợp xung đột.

Phía Nga bác bỏ các cáo buộc, cho rằng những tuyên bố từ phương Tây là “không có cơ sở” và mang tính suy đoán.

Tuy nhiên, việc Anh công khai chiến dịch được xem là động thái mang tính răn đe, gửi thông điệp trực tiếp tới Moscow rằng mọi hoạt động đều bị theo dõi sát sao.

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự và các nguồn tham khảo tương đồng với TTXVN, VOV, sự kiện này cho thấy chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên không hay trên bộ, mà đang mở rộng mạnh mẽ xuống đáy đại dương - nơi hạ tầng chiến lược toàn cầu tập trung dày đặc.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, Bắc Đại Tây Dương được dự báo sẽ tiếp tục là điểm nóng tiềm tàng, nơi các hoạt động quân sự “vùng xám” diễn ra thường xuyên nhưng khó phát hiện và kiểm soát.

Military Watch
https://militarywatchmagazine.com/article/british-royal-navy-tracking-russia-subs
