Nga lên kế hoạch đóng thêm hai tàu ngầm diesel lớp Lada

Hải quân Nga xác nhận hai tàu ngầm diesel điện Lada thuộc dự án 677, mang tên Velikiye Luki, sẽ được khởi công đóng vào đầu năm 2026 tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, thông tin với TASS sau lễ thượng cờ trên tàu ngầm Velikiye Luki. Được Moscow giới thiệu là xương sống tương lai của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân, lớp tàu Lada đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực hiện đại hóa năng lực tác chiến dưới nước ven biển và gần biển của Nga.

Sẽ có thêm 02 tàu ngầm lớp Lada được Nga tiến hành đóng mới trong năm 2026.

Theo báo cáo chính thức từ Cục Thiết kế Trung ương Rubin, tàu ngầm Velikiye Luki đã trở thành tàu ngầm lớp Lada thuộc Dự án 677 thứ ba đi vào hoạt động trong Hải quân Nga và là chiếc tàu thứ hai được sản xuất hàng loạt thuộc loại này.

Lễ bàn giao tại Xưởng đóng tàu Admiralty đánh dấu việc hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và quy trình nghiệm thu sau khi tiến hành thử nghiệm rộng rãi các hệ thống chiến đấu, dẫn đường, động cơ đẩy và âm thanh.

Rubin lưu ý rằng Velikiye Luki được chế tạo theo cấu hình kỹ thuật được cập nhật dựa trên kinh nghiệm từ các tàu trước đó, đặc biệt là Kronshtadt, kết hợp các cải tiến về hệ thống trên tàu và điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn để đáp ứng các tiêu chuẩn hải quân hiện hành dành cho tàu ngầm phi hạt nhân hoạt động ở vùng biển gần bờ.

Sau khi được đưa vào biên chế Hạm đội Baltic, hãng thông tấn TASS đưa tin rằng hai tàu ngầm lớp Lada nữa dự kiến ​​sẽ được đóng cùng với các dự án Vologda và Yaroslavl đang được tiến hành, trong khi nguyên mẫu Sankt Peterburg đã ngừng hoạt động do chi phí nâng cấp và độ phức tạp.

Quyết định này nhấn mạnh cam kết mới của Hải quân Nga đối với tàu ngầm Lada như một thành phần hiện đại, được sản xuất hàng loạt cho lực lượng phi hạt nhân của cả Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Baltic, phản ánh sự tin tưởng vào khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ của lớp tàu này bất chấp quá trình phát triển kéo dài và đầy thách thức.



Tàu Velikiye Luki trong lễ thượng cờ hôm 16/12 là tàu thứ 3 trong lớp Lada được Nga đưa vào biên chế.

Các tàu này có trọng lượng choán nước khoảng 1.700–1.800 tấn khi nổi và khoảng 2.700 tấn khi lặn, với chiều dài tổng thể khoảng 67–72 mét và chiều rộng 7,1 mét, mớn nước khoảng 6,5 mét. Hãng thông tấn TASS ghi nhận độ sâu thử nghiệm khoảng 300 mét, tốc độ tối đa khi lặn khoảng 21 hải lý/giờ và khả năng hoạt động liên tục lên đến 45 ngày với thủy thủ đoàn nhỏ gọn khoảng 35 người, những con số này nhìn chung phù hợp với dữ liệu nguồn mở độc lập.

Sự kết hợp giữa lượng giãn nước giảm, tự động hóa rộng rãi và thủy thủ đoàn nhỏ gọn nhằm mục đích giảm chi phí vận hành trong khi vẫn duy trì đầy đủ các vai trò chiến đấu, từ chống tàu ngầm và tàu nổi đến trinh sát, bảo vệ tuyến đường biển, rải thủy lôi và hỗ trợ các hoạt động đặc biệt.

Sức mạnh hỏa lực là yếu tố cốt lõi tạo nên sự quan tâm trở lại đối với dòng xe Lada. Hãng thông tấn TASS xác định Kalibr là hệ thống tấn công chính, được tích hợp với sáu ống phóng ngư lôi 533 mm ở mũi tàu và kiến ​​trúc quản lý tác chiến hiện đại.

Các tài liệu kỹ thuật công khai cho thấy các ống phóng có thể chứa nhiều loại ngư lôi hạng nặng, tên lửa hành trình chống hạm, tên lửa hành trình tấn công đất liền và ngư lôi hỗ trợ bằng tên lửa, cũng như hàng chục thủy lôi tùy thuộc vào cấu hình.

Hệ thống Kalibr, vốn đã được sử dụng trên các tàu nổi và tàu ngầm ở các chiến trường khác, cung cấp các tùy chọn tấn công chính xác tầm xa thông thường chống lại cả mục tiêu trên biển và ven biển, cho phép ngay cả một nền tảng diesel-điện tương đối nhỏ cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công từ xa vượt ra ngoài vùng ven biển.

Trên thực tế, một tàu ngầm lớp Lada được trang bị đầy đủ có thể tạo ra mối đe dọa nhiều lớp: ngư lôi và thủy lôi để ngăn chặn khu vực tại các điểm nghẽn, kết hợp với tên lửa hành trình để tấn công có chọn lọc vào các tài sản và cơ sở hạ tầng có giá trị cao.

Tên lửa Kalibr tăng cường đáng kể khả năng tấn công thông thường của các tàu ngầm Nga.

Từ góc độ động cơ đẩy và khả năng tàng hình, lớp tàu ngầm này dựa trên hệ thống động cơ diesel-điện thông thường nhưng ngay từ đầu đã được thiết kế với các điều khoản cho hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) sử dụng máy phát điện hóa học để tăng khả năng hoạt động dưới nước và giảm nhu cầu sử dụng ống thở.

Quyết định tiếp tục chế tạo thêm hai tàu ngầm nữa vào năm 2026 có một số khía cạnh chiến lược. Về mặt quân sự, nó báo hiệu ý định của Nga duy trì một lực lượng tàu ngầm thông thường đáng kể bên cạnh các tàu ngầm tấn công và mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, với các tàu ngầm lớp Lada được tối ưu hóa cho các hoạt động khu vực, bao gồm phòng thủ bờ biển, ngăn chặn đường biển và bảo vệ các tuyến đường tiếp cận các căn cứ lớn như gần St. Petersburg và Murmansk.

Về mặt địa chiến lược, các tàu Lada bổ sung được trang bị tên lửa Kalibr có thể tăng cường khả năng tấn công thông thường và ngăn chặn trên biển của Moscow ở biển Baltic và có khả năng ở các khu vực khác nơi có điều kiện môi trường tương tự, làm phức tạp kế hoạch của hải quân và không quân các nước láng giềng thuộc NATO.

Hiện tại, đơn đặt hàng năm 2026 xác nhận rằng Dự án 677 vẫn là trụ cột chính trong tư thế tác chiến dưới nước phi hạt nhân của Moscow, với mỗi thân tàu mới bổ sung vào việc tăng cường dần dần khả năng tấn công dưới nước và ngăn chặn trên biển trong khu vực.