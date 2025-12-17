Hà Nội

Chiêm ngưỡng pháo đài ngàn tuổi huyền bí nổi lên giữa hồ nước Siberia

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng pháo đài ngàn tuổi huyền bí nổi lên giữa hồ nước Siberia

Pháo đài Por-Bazhyn là công trình cổ bí ẩn nằm trên đảo hồ Tere-Khol ở vùng Siberia của nước Nga, gợi nhiều tranh luận về nguồn gốc và chức năng.

T.B (tổng hợp)
Nằm biệt lập trên hồ nước ở Siberia. Vị trí xa xôi hầu như không có người sinh sống khiến Por-Bazhyn trở thành một địa điểm huyền bí trong mắt nhiều người. Ảnh: Pinterest.
Nằm biệt lập trên hồ nước ở Siberia. Vị trí xa xôi hầu như không có người sinh sống khiến Por-Bazhyn trở thành một địa điểm huyền bí trong mắt nhiều người. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng vào thế kỷ 8. Xác định niên đại cho thấy pháo đài được xây vào thời Hãn quốc Duy Ngô Nhĩ. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng vào thế kỷ 8. Xác định niên đại cho thấy pháo đài được xây vào thời Hãn quốc Duy Ngô Nhĩ. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng chủ yếu bằng đất nện. Vật liệu này khá hiếm gặp trong kiến trúc khu vực. Ảnh: Hotfishing.ru.
Xây dựng chủ yếu bằng đất nện. Vật liệu này khá hiếm gặp trong kiến trúc khu vực. Ảnh: Hotfishing.ru.
Có kiến trúc chịu ảnh hưởng Trung Hoa. Bố cục tường thành và cổng của pháo đài giống phong cách kiến trúc nhà Đường. Ảnh: Pinterest.
Có kiến trúc chịu ảnh hưởng Trung Hoa. Bố cục tường thành và cổng của pháo đài giống phong cách kiến trúc nhà Đường. Ảnh: Pinterest.
Chức năng vẫn chưa được xác định. Các giả thuyết cho rằng Por-Bazhyn là cung điện, tu viện hoặc pháo đài quân sự. Ảnh: Tourpedia.ru.
Chức năng vẫn chưa được xác định. Các giả thuyết cho rằng Por-Bazhyn là cung điện, tu viện hoặc pháo đài quân sự. Ảnh: Tourpedia.ru.
Bị bỏ hoang chỉ sau thời gian ngắn. Các dấu vết để lại cho thấy công trình không được sử dụng lâu dài. Ảnh: Tuvantrip.com.
Bị bỏ hoang chỉ sau thời gian ngắn. Các dấu vết để lại cho thấy công trình không được sử dụng lâu dài. Ảnh: Tuvantrip.com.
Chịu tác động mạnh của khí hậu khắc nghiệt. Băng giá và gió lạnh làm công trình xuống cấp nhanh chóng và trở nên hoang tàn sau nhiều thế kỷ. Ảnh: X.
Chịu tác động mạnh của khí hậu khắc nghiệt. Băng giá và gió lạnh làm công trình xuống cấp nhanh chóng và trở nên hoang tàn sau nhiều thế kỷ. Ảnh: X.
Là đề tài hấp dẫn của khảo cổ học. Por-Bazhyn là một trong những bí ẩn khảo cổ lớn của khu vực Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Là đề tài hấp dẫn của khảo cổ học. Por-Bazhyn là một trong những bí ẩn khảo cổ lớn của khu vực Trung Á. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
