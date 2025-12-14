Hà Nội

Phát hiện sốc bên trong giếng nước cổ thời Byzantine

Kho tri thức

Phát hiện sốc bên trong giếng nước cổ thời Byzantine

Nhiều cổ vật bí ẩn xuất hiện trong giếng cổ ngập nước khiến giới khoa học sửng sốt. Phát hiện mới hé mở nghi lễ tôn giáo thời Byzantine.

Thành phố cổ Aigai nằm gần khu phố Köseler và là 1 trong 12 thành phố Aeolian được thành lập ở Tây Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ, với lịch sử có niên đại từ thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Manisa Celal Bayar.
Aigai nổi tiếng từng có cấu trúc Đền thờ Athena, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà đền thờ này bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: @Đại học Manisa Celal Bayar.
Giờ đây, bên trong một giếng cổ chứa nước ở Thành phố cổ Aigai, các chuyên gia đến từ trường Đại học Manisa Celal Bayar bất ngờ tìm thấy nhiều vật thể lạ có liên quan tới đền thờ này. Ảnh: @Đại học Manisa Celal Bayar.
Cụ thể, nhóm khảo cổ tìm thấy những mảnh vỡ, hiện vật, tàn tích Đền thờ Athena trong một giếng cổ chứa đầy nước. Giếng nước cổ này sâu khoảng 9 mét. Ảnh: @Đại học Manisa Celal Bayar.
Sau khi đền thờ bị phá hủy, người Byzantine đã dùng toàn bộ gạch vụn, tàn tích, hiện vật từ ngôi đền để lấp đầy giếng chứa nước này. Ảnh: @Đại học Manisa Celal Bayar.
Một trong những hiện vật độc đáo được khai quật trong giếng đó là bức tượng nữ thần Hestia. Ảnh: @Đại học Manisa Celal Bayar.
Người ta tin rằng, bức tượng này đã đảm bảo sự thống nhất và thịnh vượng cho thành phố. Đó là một bức tượng nữ thần tráng lệ, cao khoảng hơn 2 mét. Bức tượng này trông khá thú vị. Ảnh: @Đại học Manisa Celal Bayar.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
