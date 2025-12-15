Hà Nội

Bí ẩn nào phía sau 3.000 món đồ trang sức vàng?

Kho tri thức

Bí ẩn nào phía sau 3.000 món đồ trang sức vàng?

3.000 món đồ trang sức bằng vàng đã được khai quật từ một gò đất có liên quan đến nền văn minh Saka.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại một gò đất ở dãy núi Tarbagatay, thuộc miền Đông Kazakhstan, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan bất ngờ tìm thấy một kho báu cổ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan.
Kho báu bằng vàng này được cho là thuộc về giới quý tộc người Scythia, thuộc nền văn minh Saka. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan.
Theo các chuyên gia, kho báu này có niên đại cách đây khoảng 2.800 năm trước. Ảnh: @Belvalov.
Trong kho báu này có khoảng 3.000 đồ vật bằng vàng và đá quý khác nhau. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan.
Chúng bao gồm khuyên tai hình chuông, đĩa vàng chạm khắc tinh xảo, tấm vàng trang trí, dây chuyền và vòng cổ đính đá quý, cùng với các hạt vàng dùng để trang trí quần áo. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan.
Thông qua các hiện vật này, chúng phản ánh kỹ thuật chế tác trang sức đạt trình độ rất cao của tộc người Scythia thuộc nền văn minh Saka. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan.
Đặc biệt, các chi tiết trang trí trên trang phục được làm bằng kỹ thuật hàn siêu nhỏ, cho thấy công nghệ chế tác kim hoàn phi thường vào thời kỳ đó. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan.
Các nhà khảo cổ học kỳ vọng sẽ sớm tìm thấy hài cốt của các thành viên gia đình quý tộc bên cạnh tàn tích kho báu này. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Quốc Gia Kazakhstan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#trang sức #vàng #kho báu #gò đất #nền văn minh #kim loại

