Hà Nội

Chiêm ngưỡng ngôi nhà gạch nung độc đáo giữa Hà Nội

Bất động sản

Chiêm ngưỡng ngôi nhà gạch nung độc đáo giữa Hà Nội

Bằng cách tái cấu trúc nội thất thông qua một hệ thống các tầng sàn đa dạng, ngôi nhà tạo ra sự chuyển tiếp nhiều lớp giữa các không gian chức năng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
B.Red House nằm trong một khu đô thị được quản lý bởi các quy định quy hoạch cố định ở Hà Nội. Nơi đây yêu cầu bắt buộc phải duy trì một diện mạo tổng thể thống nhất. Ảnh: Triệu Chiến
B.Red House nằm trong một khu đô thị được quản lý bởi các quy định quy hoạch cố định ở Hà Nội. Nơi đây yêu cầu bắt buộc phải duy trì một diện mạo tổng thể thống nhất. Ảnh: Triệu Chiến
Sự giống nhau kéo dài giữa các khối nhà tạo ra một cảm giác trật tự gần như đơn điệu - một môi trường mà mỗi ngôi nhà dường như chia sẻ một ngôn ngữ hình thức chung. Ảnh: Triệu Chiến
Sự giống nhau kéo dài giữa các khối nhà tạo ra một cảm giác trật tự gần như đơn điệu - một môi trường mà mỗi ngôi nhà dường như chia sẻ một ngôn ngữ hình thức chung. Ảnh: Triệu Chiến
Mẫu nhà ban đầu của B.Red House là một kiểu nhà điển hình trong khu vực, được bố trí xung quanh một cầu thang trung tâm chia mặt bằng theo chiều dọc thành hai khối chức năng chính. Ảnh: Triệu Chiến
Mẫu nhà ban đầu của B.Red House là một kiểu nhà điển hình trong khu vực, được bố trí xung quanh một cầu thang trung tâm chia mặt bằng theo chiều dọc thành hai khối chức năng chính. Ảnh: Triệu Chiến
Cấu trúc này gợi nhớ đến kiểu nhà phố đô thị đầu những năm 2000, thời kỳ mà kết cấu bê tông cốt thép được áp dụng rộng rãi. Ảnh: Triệu Chiến
Cấu trúc này gợi nhớ đến kiểu nhà phố đô thị đầu những năm 2000, thời kỳ mà kết cấu bê tông cốt thép được áp dụng rộng rãi. Ảnh: Triệu Chiến
Mặc dù độ cao sàn đồng đều đảm bảo tính rõ ràng về mặt chức năng và dễ thi công, nhưng cũng góp phần tạo nên sự đơn điệu về không gian. Ảnh: Triệu Chiến
Mặc dù độ cao sàn đồng đều đảm bảo tính rõ ràng về mặt chức năng và dễ thi công, nhưng cũng góp phần tạo nên sự đơn điệu về không gian. Ảnh: Triệu Chiến
B.Red House được hình thành như một thử nghiệm tái tạo đời sống kiến ​​trúc từ bên trong nhưng không làm thay đổi diện mạo bên ngoài của kết cấu đô thị. Ảnh: Triệu Chiến
B.Red House được hình thành như một thử nghiệm tái tạo đời sống kiến ​​trúc từ bên trong nhưng không làm thay đổi diện mạo bên ngoài của kết cấu đô thị. Ảnh: Triệu Chiến
Đội ngũ thiết kế tái cấu trúc nội thất thông qua một hệ thống các tầng sàn đa dạng, tạo ra sự chuyển tiếp nhiều lớp giữa các không gian chức năng. Ảnh: Triệu Chiến
Đội ngũ thiết kế tái cấu trúc nội thất thông qua một hệ thống các tầng sàn đa dạng, tạo ra sự chuyển tiếp nhiều lớp giữa các không gian chức năng. Ảnh: Triệu Chiến
Lưu thông nội bộ được kết nối như một khung động, linh hoạt kết nối các mặt sàn so le, qua đó thiết lập tính liên tục về không gian. Ảnh: Triệu Chiến
Lưu thông nội bộ được kết nối như một khung động, linh hoạt kết nối các mặt sàn so le, qua đó thiết lập tính liên tục về không gian. Ảnh: Triệu Chiến
Nhà sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên như gạch nung, thép, gỗ, bê tông trần. Ảnh: Triệu Chiến
Nhà sử dụng nguyên vật liệu tự nhiên như gạch nung, thép, gỗ, bê tông trần. Ảnh: Triệu Chiến
Góc nào trong nhà cũng thoáng đãng và có điểm nhấn. Ảnh: Triệu Chiến
Góc nào trong nhà cũng thoáng đãng và có điểm nhấn. Ảnh: Triệu Chiến
