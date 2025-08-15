Nhà ống lạ mắt với khoảng sân “đóng khung” cả vùng trời

Tuy được xây dựng ở hai thời điểm khác nhau, nhưng hai ngôi nhà vẫn kết nối chặt chẽ nhờ kiến trúc hài hòa, với khoảng sân chung ngắm trọn vùng trời.
Bình yên, mộc mạc và rực rỡ sắc màu, làng chài Nhơn Lý níu chân du khách bởi những con hẻm lát đá xanh uốn lượn, xen kẽ bích họa ven biển đầy cuốn hút.
Hướng tới đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, khắp các con phố ở Hà Nội đâu đâu cũng thấy sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và đầy tự hào.
Á hậu Lệ Hằng diện váy lụa trắng sang trọng, quyến rũ. Hương Tràm xinh đẹp, ngọt ngào trên sân khấu.
Sao may mắn và thần Tài đồng chiếu, 3 con giáp hiền lành chuẩn bị đón vận kim tiền bùng nổ, tài lộc và cơ hội nhân đôi.
Búp bê chì thời hậu trung cổ cực hiếm được tìm thấy ở con suối nước Anh, hé lộ nhiều thông tin gây xôn xao giới khảo cổ học.
Trong Thế chiến 2, lính Đức quốc xã chiến đấu hăng hái, tỉnh táo, sung mãn, thậm chí cảm thấy bản thân là vô địch. Đằng sau đó là sự thật rùng rợn.
Vi khuẩn sản xuất điện (Electrogenic bacteria) là nhóm sinh vật cực kỳ độc đáo có khả năng tạo ra dòng điện tự nhiên, mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng công nghệ.
Viettel Store hợp tác nhóm thiết kế trẻ ra mắt ốp AirPods thủ công độc đáo, tôn vinh văn hóa Việt nhân 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Chuyên gia Android Authority chỉ ra 5 mẫu điện thoại, gồm cả Samsung và Google, mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi mua trong tháng 8/2025.
Bộ loa thương hiệu Lamborghini không phải đắt nhất thế giới, nhưng sẽ thể hiện đẳng cấp và sự hâm mộ của những "fan bò tót", nhưng sẽ được sản xuất giới hạn.
Mercedes-AMG G63 chính hãng đang giảm giá xả kho chưa từng có, đưa giá bán thực tế rẻ ngang xe "cũ lướt", kéo theo làn sóng giảm giá mạnh sang mẫu xe sang khác.
Hạnh Sino diện áo xẻ sâu khoe thềm ngực gợi cảm. Dù đã là mẹ hai con, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng nóng bỏng và phong cách thời trang táo bạo.
Lylychuu, cô nàng hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài ngọt ngào và phong cách thời trang biến hóa, một lần nữa khiến cộng đồng mạng xao xuyến với loạt ảnh mới nhất.
Rima Thanh Vy sở hữu vóc dáng quyến rũ, gương mặt cuốn hút, đóng nhiều phim điện ảnh như: Cô dâu ma, Cám, Thanh Sói.
Đây là chiếc siêu xe McLaren Senna duy nhất nhập khẩu vào Việt Nam, xe mang biển số Công vụ và lần ra Hà Nội này, là để gia hạn biển số trước khi ra biển trắng.
Em gái của cựu danh thủ Công Vinh - Lê Khánh Chi, một lần nữa chứng minh sức hút không thể chối từ của mình khi tung ra bộ ảnh du lịch biển đầy mê hoặc.
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ blogger xinh đẹp Tiểu Hạo qua đời ở tuổi 32, sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư.
Maria Ahtisa Manalo mang 4 dòng máu: Philippines, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha. Sau Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025, cô thăng hạng nhan sắc.
Apple nổi tiếng khép kín và mượt mà, nhưng Google lại chiếm ưu thế nhờ hệ sinh thái mở, đa nền tảng và linh hoạt trên mọi thiết bị.
Hơn 4 tháng sau khi khép lại lùm xùm tình ái với nam streamer ViruSs, Ngọc Kem ngày càng xinh đẹp, cuốn hút.