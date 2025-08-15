Hà Nội

Nhà ống lạ mắt với khoảng sân “đóng khung” cả vùng trời

Bất động sản

Nhà ống lạ mắt với khoảng sân “đóng khung” cả vùng trời

Tuy được xây dựng ở hai thời điểm khác nhau, nhưng hai ngôi nhà vẫn kết nối chặt chẽ nhờ kiến trúc hài hòa, với khoảng sân chung ngắm trọn vùng trời. 

Hoàng Minh (theo Naqipartners)
Tọa lạc tại Quảng Nam, ngôi nhà ống với diện tích 125m2 được thiết kế cho một gia đình đa thế hệ, trong đó hai tổ ấm – cha mẹ và con cái – cùng sống trên một khu đất. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Tọa lạc tại Quảng Nam, ngôi nhà ống với diện tích 125m2 được thiết kế cho một gia đình đa thế hệ, trong đó hai tổ ấm – cha mẹ và con cái – cùng sống trên một khu đất. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Yêu cầu đặt ra là công trình vừa đủ riêng tư cho thế hệ trẻ, vừa kết nối với gia đình lớn, đảm bảo sự gắn bó, gần gũi giữa các thành viên. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Yêu cầu đặt ra là công trình vừa đủ riêng tư cho thế hệ trẻ, vừa kết nối với gia đình lớn, đảm bảo sự gắn bó, gần gũi giữa các thành viên. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Bài toán tổ chức không gian trong các gia đình hai thế hệ ở nông thôn Việt Nam luôn đặt ra nhiều thách thức. Với công trình này, giải pháp không nằm ở việc chia cắt, mà ở việc tạo ra một khoảng sân trung tâm. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Bài toán tổ chức không gian trong các gia đình hai thế hệ ở nông thôn Việt Nam luôn đặt ra nhiều thách thức. Với công trình này, giải pháp không nằm ở việc chia cắt, mà ở việc tạo ra một khoảng sân trung tâm. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Khoảng sân trung tâm là nơi diễn ra các hoạt động thường nhật, các thành viên trong gia đình có thể tương tác tự nhiên mà không xâm lấn đời sống riêng của nhau. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Khoảng sân trung tâm là nơi diễn ra các hoạt động thường nhật, các thành viên trong gia đình có thể tương tác tự nhiên mà không xâm lấn đời sống riêng của nhau. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Mặt tiền ngôi nhà nổi bật với khối ban công xanh mát được thiết kế như một khu vườn treo, ẩn mình sau hệ lam gỗ dọc. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Mặt tiền ngôi nhà nổi bật với khối ban công xanh mát được thiết kế như một khu vườn treo, ẩn mình sau hệ lam gỗ dọc. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Bên cạnh đó, kiến trúc sư sử dụng bảng màu và tỷ lệ cửa sổ tương đồng với nhà cũ của ba mẹ, kết hợp hệ lam và cửa sắt sơn tĩnh điện màu đen chạy dài ngang mặt tiền để tạo nên một “mặt đứng liên tục”, giúp tổng thể công trình liền mạch về thị giác. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Bên cạnh đó, kiến trúc sư sử dụng bảng màu và tỷ lệ cửa sổ tương đồng với nhà cũ của ba mẹ, kết hợp hệ lam và cửa sắt sơn tĩnh điện màu đen chạy dài ngang mặt tiền để tạo nên một “mặt đứng liên tục”, giúp tổng thể công trình liền mạch về thị giác. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Ở bên trong, các khung cửa và ô thoáng được bố trí khéo léo nhằm tạo điểm nhìn giao thoa giữa người với người, giữa các khu vực chức năng, và giữa con người với thiên nhiên. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Ở bên trong, các khung cửa và ô thoáng được bố trí khéo léo nhằm tạo điểm nhìn giao thoa giữa người với người, giữa các khu vực chức năng, và giữa con người với thiên nhiên. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Vật liệu chính của công trình là gạch 4 lỗ màu đỏ cam. Không sử dụng theo cách thông thường, kiến trúc sư cắt nhỏ và ốp dọc gạch ở khu vực logia và mặt đứng. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Vật liệu chính của công trình là gạch 4 lỗ màu đỏ cam. Không sử dụng theo cách thông thường, kiến trúc sư cắt nhỏ và ốp dọc gạch ở khu vực logia và mặt đứng. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Tường và trần được ốp đồng chất liệu, tạo nên một “lớp áo” thị giác độc đáo. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Tường và trần được ốp đồng chất liệu, tạo nên một “lớp áo” thị giác độc đáo. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Lấy cảm hứng từ cấu trúc của nhà ở truyền thống Hội An, nhóm thiết kế đặt một khoảng sân tại trung tâm căn nhà. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Lấy cảm hứng từ cấu trúc của nhà ở truyền thống Hội An, nhóm thiết kế đặt một khoảng sân tại trung tâm căn nhà. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Đây cũng là khoảng không gian nơi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể ngắm trọn vẹn mây trời xanh trong. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Đây cũng là khoảng không gian nơi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể ngắm trọn vẹn mây trời xanh trong. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Dưới cây cau, một tấm lưới lớn được bố trí để trẻ em có thể leo trèo, đọc sách, hay đơn giản là nằm thư giãn. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Dưới cây cau, một tấm lưới lớn được bố trí để trẻ em có thể leo trèo, đọc sách, hay đơn giản là nằm thư giãn. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Phòng đọc sách được bố trí cạnh khoảng sân ngập ánh sáng. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Phòng đọc sách được bố trí cạnh khoảng sân ngập ánh sáng. Ảnh: Phan Trọng Tín - Minh Anh
Hoàng Minh (theo Naqipartners)
