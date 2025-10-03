Hà Nội

Bất động sản

5 sai lầm cần tránh khi thiết kế phòng ngủ nhà ống

Nhà ống vốn diện tích hạn chế và bề ngang hẹp nên việc bố trí phòng ngủ đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong thiết kế nội thất, phòng ngủ đóng vai trò quan trọng không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là không gian riêng tư, nuôi dưỡng cảm xúc và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, nhiều gia chủ thường mắc phải những sai lầm khiến không gian phòng ngủ trở nên bí bách, thiếu tiện nghi và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Phòng ngủ không có cửa sổ

Với suy nghĩ, phòng ngủ cần yên tĩnh, ít ánh sáng, nhiều gia đình khi thiết kế đã bỏ qua việc bố trí cửa sổ. Đây là sai lầm khiến căn phòng bí bách, không có sự cân bằng, ngay cả ban ngày phải bật điện để lấy sáng.

phong-ngu.jpg
Phòng ngủ thiếu sáng gây cảm giác bí bách. Ảnh: SBS House

Với nhà ống, việc thiếu sáng trong phòng ngủ thường xuất hiện ở các vị trí bố trí giữa nhà hoặc ở cuối nhà, nơi không có cửa sổ hoặc ban công để lấy ánh sáng tự nhiên. Để giải quyết vấn đề này, kiến trúc sư thường đề xuất các giải pháp như chừa một khoảng sân nhỏ ở phía sau nhà để lấy sáng.

Hệ thống chiếu sáng không khoa học

Hệ thống chiếu sáng không phù hợp sẽ làm mất đi sự ấm áp và thoải mái của không gian. Nếu sử dụng quá nhiều đèn có thể gây chói mắt. Ngược lại, nếu sử dụng ít đèn trong phòng rộng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu sáng, tạo cảm giác bí bách, tối tăm.

Bố trí giường ngủ không hợp lý

Nhiều gia đình đặt giường ngủ ngay sát cửa ra vào hoặc gần cửa sổ lớn, vô tình làm mất đi sự riêng tư và dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, ánh sáng. Một số khác lại kê giường sát tường bên ngoài, dễ bị ẩm mốc và gây khó chịu.

Trong phong thủy, giường ngủ đặt đối diện gương hoặc thẳng cửa cũng là điều nên tránh. Vị trí tốt nhất là giường đặt ở giữa phòng, đầu giường tựa vào tường chắc chắn, vừa tạo sự cân đối vừa đảm bảo an toàn và giấc ngủ sâu.

Nội thất cồng kềnh

Phòng ngủ nhà ống thường không quá rộng, nhưng nhiều gia chủ lại cố gắng nhồi nhét nhiều đồ nội thất như tủ quần áo to, bàn làm việc lớn hoặc kệ trang trí phức tạp. Điều này khiến lối đi chật hẹp, không gian nặng nề và khó vệ sinh.

Tốt nhất nên chọn nội thất đa năng, gọn nhẹ, ưu tiên tủ âm tường, giường có hộc kéo hoặc bàn nhỏ gọn để tiết kiệm diện tích.

Quá nhiều thiết bị điện tử

Đặt tivi, máy tính, loa lớn trong phòng ngủ có thể tạo sự tiện lợi nhưng lại gây hại cho giấc ngủ. Bức xạ điện tử, ánh sáng xanh từ màn hình ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến người dùng khó ngủ sâu và dễ mệt mỏi. Thay vào đó, phòng ngủ chỉ nên có những thiết bị cơ bản như đèn ngủ, quạt hoặc máy lạnh, tránh biến nơi nghỉ ngơi thành phòng giải trí.

