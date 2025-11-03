Hà Nội

Chiêm ngưỡng loài chim có ngoại hình ấn tượng nhất Nam Mỹ

Giải mã

Chiêm ngưỡng loài chim có ngoại hình ấn tượng nhất Nam Mỹ

Chim mào quạt Peru (Rupicola peruvianus) hút ánh nhìn với vẻ đẹp rực rỡ và màn trình diễn giao phối ấn tượng bậc nhất thế giới chim.

T.B (tổng hợp)
Biểu tượng quốc gia của Peru. Với bộ lông đỏ cam rực, chim mào quạt Peru được xem là quốc điểu của Peru. Ảnh: Pinterest.
Mào quạt khổng lồ. Phần mào cong của chim mào quạt Peru che gần hết mỏ giúp chúng nổi bật trong rừng mưa nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Màn tán tỉnh ngoạn mục. Con trống biểu diễn bằng cách nhảy múa, rung cánh và phát tiếng kêu vang dội. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trên vách đá dựng đứng. Chúng làm tổ trong các hốc đá ẩm dọc sườn núi, nơi kẻ thù khó tiếp cận. Ảnh: mindenpictures.com.
Thức ăn phong phú. Chim chim mào quạt Peru chủ yếu ăn trái cây rừng, nhưng đôi khi săn cả côn trùng nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Giúp phát tán hạt rừng. Bằng việc ăn nhiều loại quả, chúng góp phần quan trọng trong việc tái sinh rừng mưa. Ảnh: Pinterest.
Tiếng kêu đặc trưng. Âm thanh của chúng được ví như tiếng kèn vang vọng trong thung lũng Andes. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của vẻ đẹp hoang dã. Chim mào quạt Peru thể hiện sự hòa hợp giữa màu sắc, sức sống và môi trường tự nhiên Andes. Ảnh: Pinterest.
