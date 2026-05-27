Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Di sản giữa sa mạc châu Phi chứa “tin nhắn” từ 6.000 năm trước”

Giữa vùng sa mạc đá khô cằn của Namibia, Twyfelfontein lưu giữ những hình khắc cổ như lời nhắn từ con người cách đây hàng nghìn năm.

Thanh Bình (tổng hợp)

Twyfelfontein (Namibia) là một trong những quần thể nghệ thuật đá cổ nổi tiếng nhất châu Phi và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2007. Tên gọi “Twyfelfontein” trong tiếng Afrikaans có nghĩa là “dòng suối không đáng tin”, xuất phát từ nguồn nước thất thường giữa vùng đất bán sa mạc khắc nghiệt. Nhưng chính nơi cằn cỗi ấy lại là kho lưu trữ hình ảnh tiền sử đồ sộ hiếm có của nhân loại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khu vực này chứa hơn 2.000 bức chạm khắc trên đá và hàng chục bức tranh đá do người săn bắt – hái lượm thuộc văn hóa San tạo ra từ khoảng 2.000 đến 6.000 năm trước. Các hình khắc ở Twyfelfontein có thể gắn với nghi lễ tâm linh, hoạt động săn bắn hoặc việc truyền đạt kiến thức về môi trường sống. Trên các phiến sa thạch đỏ nâu, người xưa đã khắc hình voi, hươu cao cổ, sư tử, tê giác, linh dương và cả những dấu chân động vật với độ chi tiết đáng kinh ngạc.

Ảnh: Exoticca

Một trong những hình chạm nổi tiếng nhất là “Sư tử Người” — hình con sư tử có chiếc đuôi kết thúc bằng dấu chân người. Các nhà nghiên cứu cho rằng hình tượng này có thể liên quan đến tín ngưỡng shaman, nơi con người tin mình có thể kết nối hoặc “hóa thân” vào linh hồn động vật trong trạng thái xuất thần. Chính những hình ảnh nửa thực nửa huyền bí ấy khiến Twyfelfontein mang cảm giác như một cuốn sách thần thoại khắc trực tiếp lên đá.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Phong cảnh xung quanh di sản cũng đặc biệt không kém. Những khối đá sa thạch khổng lồ nằm rải rác giữa vùng đất khô nóng tạo nên khung cảnh giống bề mặt hành tinh khác. Ban ngày, nhiệt độ có thể rất cao, nhưng khi mặt trời lặn, ánh sáng đỏ cam phủ lên các vách đá khiến toàn bộ khu vực trở nên gần như siêu thực. Trong sự im lặng của sa mạc Namibia, các hình chạm cổ xưa càng tạo cảm giác bí ẩn và cô độc.

Điều đáng kinh ngạc là nhiều hình khắc vẫn tồn tại khá rõ nét sau hàng nghìn năm, dù phải đối mặt với gió cát và biến động khí hậu. Tuy nhiên, Twyfelfontein hiện cũng chịu áp lực từ du lịch và xói mòn tự nhiên. Chính quyền Namibia cùng UNESCO đã triển khai nhiều biện pháp bảo tồn nhằm giữ cho những dấu tích này không biến mất khỏi lịch sử nhân loại.

Twyfelfontein không phải kiểu di sản với cung điện lộng lẫy hay kiến trúc khổng lồ. Giá trị của nó nằm ở điều giản dị hơn nhiều: những vết khắc do bàn tay con người thời tiền sử để lại giữa đá và sa mạc. Chúng nhắc rằng từ hàng nghìn năm trước, con người đã luôn muốn kể chuyện, ghi nhớ thế giới quanh mình và để lại dấu vết cho tương lai.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Di sản nghệ thuật đá cổ #Hình khắc người săn bắt cổ #Nghi lễ tâm linh tiền sử #Khám phá sa mạc Namibia #Bảo tồn di sản cổ

Bài liên quan

Kho tri thức

Thành phố cổ đẹp nhất Trung Mỹ nằm cạnh ngọn núi lửa đang phun trào

Được bao quanh bởi núi lửa và những tàn tích cổ kính, Antigua Guatemala hiện ra như một di sản thời thuộc địa bị thời gian bỏ quên.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử cùng kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha gần như nguyên vẹn, Antigua Guatemala là một trong những thành phố cổ đẹp nhất châu Mỹ Latinh. Nằm giữa một thung lũng trên cao nguyên Guatemala, thành phố này được bao quanh bởi những ngọn núi lửa hùng vĩ, trong đó nổi bật nhất là Agua, Fuego và Acatenango — những “người khổng lồ” tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đầy vẻ đe dọa.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Di sản thế giới từng là “phòng thí nghiệm cải tạo người nghèo” của châu Âu

Ẩn sau cái tên đầy lý tưởng, “Thuộc địa của lòng nhân từ” thực chất là một thí nghiệm xã hội gây tranh cãi của châu Âu thế kỷ 19.

Thuộc địa của lòng nhân từ (Colonies of Benevolence) là một di sản thế giới đặc biệt trải dài giữa Bỉ và Hà Lan, phản ánh một trong những thí nghiệm xã hội táo bạo nhất châu Âu sau thời kỳ chiến tranh Napoleon. Được thành lập vào đầu thế kỷ 19, hệ thống “thuộc địa” này không nhằm chinh phục lãnh thổ ở hải ngoại mà hướng đến việc “cải tạo người nghèo” ngay trong lòng châu Âu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tòa thành cổ lưu giữ linh hồn vương triều Cao Ly ở Triều Tiên

Là một trong những Di sản thế giới khó ghé thăm nhất với du khách quốc tế, Kaesong lưu giữ một thế giới cổ xưa nơi dấu vết vương triều Cao Ly vẫn còn hiện diện.

Di tích và địa điểm lịch sử ở Kaesong một trong những di tích lịch sử của CHDCND Triều Tiên được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Kaesong từng là kinh đô của vương triều Goryeo — triều đại đã thống nhất phần lớn bán đảo Triều Tiên và cũng là nguồn gốc của tên gọi “Korea” ngày nay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới