Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chi tiết các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại Hà Nội

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

Gia Đạt

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

nhiem-vu-a80-51-5185-4225jpg.jpg
Các khối diễu binh luyện tập sáng nay (13/8).

Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.

Dưới đây là chi tiết những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2/9.

Đường tập kết vào:

Quân đội: các đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: đường Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân: đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng: đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an:

- Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

- Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

- Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

- Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Các đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Các đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tới tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật tại 5 điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#đường diễu binh 2/9 #quốc khánh 2/9 #quảng trường ba đình #lễ diễu hành #Hà Nội 2/9

Bài liên quan

Xã hội

Xem "hổ mang chúa" Su-30MK2 hợp luyện diễu binh trên bầu trời

Từ sân bay Kép, các chiến cơ Su-30MK2 cùng Yak-130, L-39NG đồng loạt cơ động, xếp đội hình chuẩn bị cho lễ diễu binh lịch sử mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám.

Tại sân bay quân sự Kép (Bắc Ninh), các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG đang tích cực hợp luyện với cường độ cao nhất, sẵn sàng cho màn bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tại sân bay quân sự Kép (Bắc Ninh), các biên đội Su-30MK2, Yak-130, L-39NG đang tích cực hợp luyện với cường độ cao nhất, sẵn sàng cho màn bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Hai chiếc Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam rời đường băng cất cánh lên bầu trời. Được trang bị hai động cơ phản lực nên dù có trọng lượng lớn, Su-30MK2 vẫn có thể thực hiện nhiều thao tác bay phức tạp.
Hai chiếc Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam rời đường băng cất cánh lên bầu trời. Được trang bị hai động cơ phản lực nên dù có trọng lượng lớn, Su-30MK2 vẫn có thể thực hiện nhiều thao tác bay phức tạp.
Xem chi tiết

Xã hội

Mở rộng quảng trường Ba Đình chuẩn bị diễu binh Quốc khánh

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có công văn chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam.

Cụ thể, để kịp thời triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

mo-rong-khu-vuc-quang-truong-ba-dinh-de-dieu-binh-dieu-hanh-dip-2-9-9572-4730jpg.jpg
Khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: PHI HÙNG/ PLO
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội lên kế hoạch tổ chức diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Chủ tịch Hà Nội đã phân công nhiệm vụ cho nhiều sở, ban, ngành chuẩn bị tổ chức các hoạt động mít tinh, diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm của thành phố Hà Nội và mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 là sự kiện quy mô cấp quốc gia, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).