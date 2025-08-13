Chi tiết các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại Hà Nội

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Sự kiện còn có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ một số quốc gia khách mời.

Các khối diễu binh luyện tập sáng nay (13/8).

Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.

Dưới đây là chi tiết những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2/9.

Đường tập kết vào:

Quân đội: các đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: đường Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân: đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng: đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an:

- Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

- Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

- Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

- Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

- Các đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

- Các đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tới tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức truyền thống và pháo hoa nghệ thuật tại 5 điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.

