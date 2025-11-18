Hà Nội

Chị đẹp Châu Tuyết Vân xả ảnh 'cực cháy' tại Waterbomb

Cộng đồng trẻ

Mới đây, 'chị đẹp' Châu Tuyết Vân đã có màn xuất hiện cực kỳ ấn tượng và 'cháy' hết mình tại lễ hội âm nhạc nước Waterbomb.

Trầm Phương
Vốn đã quen thuộc với hình ảnh một vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp, mạnh mẽ trên sàn đấu, Châu Tuyết Vân mới đây khiến người hâm mộ bất ngờ với phong cách sành điệu, tươi tắn và tràn đầy năng lượng khi tham gia sự kiện Waterbomb. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện tại lễ hội, Châu Tuyết Vân chọn trang phục cá tính và nổi bật, phù hợp hoàn hảo với không khí lễ hội nước. (Ảnh: IGNV)
Cô diện một chiếc áo bodysuit màu trắng với thiết kế cut-out táo bạo, khoe trọn vòng eo thon gọn và vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Trang phục được kết hợp cùng chiếc quần jeans rách cạp trễ sành điệu, tôn lên vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn. (Ảnh: IGNV)
Không thể thiếu "vũ khí" Waterbomb đặc trưng là khẩu súng nước màu hồng tím neon và xanh lá nổi bật. Nữ vận động viên liên tục tạo dáng chuyên nghiệp, toát lên thần thái rạng rỡ, cuốn hút giữa đám đông. (Ảnh: IGNV)
Các bức ảnh cho thấy "Chị Đẹp làng võ" đã thật sự hòa mình vào cuộc vui. Cô không ngần ngại để mình ướt đẫm trong làn nước, với mái tóc bết nhẹ và gương mặt vẫn giữ được nét tươi tắn. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, hình ảnh cô khoe cơ bụng khỏe khoắn cùng nụ cười tươi tắn đã nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Châu Tuyết Vân không chỉ là một biểu tượng của Taekwondo Việt Nam với nhiều huy chương Vàng thế giới và SEA Games, mà còn là một hình mẫu về vẻ đẹp hiện đại, đa tài. (Ảnh: IGNV)
Năm 2024, Châu Tuyết Vân gây bão khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng". (Ảnh: IGNV)
Được mệnh danh là "bông hồng thép" đầy mạnh mẽ trên sàn đấu, nhưng khi tham gia các sự kiện giải trí hoặc những chuyến nghỉ dưỡng, Châu Tuyết Vân lột xác với hình ảnh quyến rũ và thời thượng. Chính sự đa dạng trong phong cách đã giúp "chị đẹp" nhận được rất nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
